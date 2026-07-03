Fudbal

NEVIĐENA DRAMA NA MUNDIJALU! FIFA se hitno oglasila zbog Hrvata

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03. 07. 2026. u 10:00

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Fudbalska reprezentacija Portugala plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva u fudbalu, pošto je u Torontu savladala Hrvatsku posle neverovatne drame i gola u 95. minutu koji je postigao Gonzalo Ramos, čime je zakazala pravi klasik sa Španijom u borbi za četvrfinale - 2:1 (0:0)!

НЕВИЂЕНА ДРАМА НА МУНДИЈАЛУ! ФИФА се хитно огласила због Хрвата

FIFA odmah izdala hitno saopštenje!

Ruku na srce Hrvati su postigli gol za izjednačenje, ali... Iz Svetske fudbalske federacije (FIFA) stiglo je objašnjenje o razlozima poništavanja gola koji je reprezentacija Hrvatske postigla protiv Portugala.

Rikarda Koštu je u 13. minutu sudijske nadoknade savladao Joško Gvardiol, ali se postizanju izjednačujućeg pogotka isprečila tehnologija. Budući da je njegov saigrač Igor Matanović pre toga minimalno zakačio loptu glavom, asistent Mario Pašalić našao se u ofsajdu.

"Prema podacima koje je dostavila tehnologija Connected Ball smeštena unutar Adidasove Trionde, zvanične lopte Svetskog prvenstva, dokazano je da je kontakt imao hrvatski igrač Igor Matanović u fazi izgradnje akcije pred gol protiv Portugala, što je omogućilo sudiji da ispravno utvrdi ofsajd i poništi gol", piše u saopštenju FIFA.

Karakteristične "otkucaje" koji su jasno pokazivali Matanovićev kontakt sa loptom publika kraj malih ekrana mogla je da vidi odmah.

"IMU senzori smešteni unutar Trionde sposobni su da utvrde bilo kakav blagi kontakt, prikazan gledaocima u prenosu kao 'grafika otkucaja srca' i omoguće zvaničnicima neviđeni nivo podatak za brze i tačne odluke".

U osmini finala, selekcija Portugala odmeriće snage sa Španijom.

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