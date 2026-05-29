ODJEKNULA SNAŽNA EKSPLOZIJA: Raketa DŽefa Bezosa se raspršila u sekundi, pogledajte snimke (VIDEO)
RAKETA koju je razvio "Blu Oridžin" Džefa Bezosa eksplodirala je na lansirnoj rampi na Floridi u četvrtak uveče tokom testa motora pre lansiranja. Eksplozija je potresla obližnje kuće i nakratko obojila nebo u narandžasto.
Eksplozija se dogodila oko 21 čas, dok su ekipe sprovodile "test vruće vatre", u kojem je sedam pojačivača rakete upaljeno dok je vozilo ostalo pričvršćeno za rampu.
Video snimci sa mesta eksplozije prikazali su plamen koji se penje uz strane rakete nekoliko trenutaka pre nego što je ogromna eksplozija zahvatila područje lansiranja.
- Doživeli smo anomaliju tokom današnjeg testa vruće vatre. Svo osoblje je na spisku“, napisao je tim "Blu Oridžina" za društvene mreže na X.
Zvaničnici za vanredne situacije rekli su da nema pretnje zbog isparenja ili drugih potencijalnih opasnosti.
- Prerano je da se zna uzrok, ali već radimo na tome da ga pronađemo. Veoma težak dan, ali ćemo obnoviti sve što je potrebno i vratiti se letenju. Vredi - napisao je Bezos na društvenim mrežama.
Masivna raketa Nju Glen je prizemljena u aprilu nakon što je zbog kvara motora ostavila satelit u pogrešnoj orbiti. Bio je to tek treći let rakete koju Blu Oridžin namerava da koristi za lansiranje lendera na Mesec za NASA-u.
Kuće su se tresle u obližnjim Kejp Kanaveralu i Kokoa Biču, a stanovnici su se okrenuli društvenim mrežama da se pitaju šta se dogodilo, piše Independent.
Lansirajući kompleks 36 Svemirske stanice Kejp Kanaveral vidljiv je sa plaže, a internet se brzo napunio fotografijama narandžaste vatrene lopte.
Inače, Nju Glen je debitovao 2025. godine sa Kejp Kanaverala. Ime je dobio po Džonu Glenu, prvom Amerikancu koji je kružio oko Zemlje.
(Telegraf)
Komentari (0)