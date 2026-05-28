ISPAO SINER, A NOVAK? Ovo su najveće mine koje Đokovića čekaju do titule na Rolan Garosu!

Sve se otvorilo srpskom asu.

Photo: Lionel Guericolas/MPP/Starface / imago sportfotodienst / Profimedia

Iznenadna eliminacija prvog tenisera sveta Janika Sinera iz Pariza značajno je promenila redosled favorita na drugom Grend slemu ove sezone.

Budući da je branilac titule Karlos Alkaraz otkazao učešće još pre starta turnira, a šokantno ispadanje doživeo i Danil Medvedev već u prvom kolu, put do četvrte titule na pariškoj šljaci za Novaka Đokovića je nikad lakši.

Gotovo najveći favoriti sklonjeni su Srbinu sa staze do pehara, ali Nole tek treba u petak (oko 15.30) da eliminiše "novog Đokovića" kako nazivaju Žoaa Fonseku, mladog Brazilca koji krči put ka teniskom vrhu.

Ukoliko mu pođe za rukom da savlada Južnoamerikanca, Đoković bi u osmini finala ugovorio meč sa dvostrukim vicešampionom Rolan Garosa, Kasperom Rudom ili sa nepredvidivim Amerikancem Tomijem Polom.

FOTO: Tanjug / AP Photo/Aurelien Morissard

Rud se preživeo "Tantalove muke" u prvom kolu, jedva se spasao eliminacije, ali već u drugom je rutinski savladao Srbina Hamada Međedovića, pa je to prilika da Nole osveti svog mlađeg saborac iz Dejvis kup reprezentacije.

Sa druge strane, Pol je izgubio samo set na startu, a onda je sa 3:0 pregazio Italijana Lorenca Sonega, pa će ko god prođe biti ozbiljna mina u osmini finala.

Poznati su svi učesnici trećeg kola Rolan Garosa sa donje strane žreba, pa Đoković zna da bi u četvrtfinalu mogao da igra protiv pobednika meča Aleksa De Minora i Jakuba Menšika, te sudara Andreja Rubljova i Nuna Boržeša.

Najveći izazov je u polufinalu gde ga čeka Aleksander Zverev iz Nemačke, dok bi u slučaju da prođe u finale sada jedan od mogućih rivala bio Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, Amerikanac Ben Šelton ili Italijan Flavio Koboli...

BONUS VIDEO: MEKINRO ZA NOVOSTI: Smešno je što Novaku nije bilo dozvoljeno da igra u Americi