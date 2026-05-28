"UPOZORILI SMO VAS!" Šojgu zapretio: Napad na Kijev mogao bi da bude izveden u svakom trenutku
UPOZORENjE stranim ambasadorima da napuste Kijev je potpuno ozbiljno, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu novinarima na konferenciji za novinare na I Međunarodnom forumu o bezbednosti, prenosi TASS.
Napad na Kijev, na koji je Rusija upozoravala, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, a Rusija je pokazala da ima sve što je potrebno za to, naveo je Šojgu.
- Ovo se može dogoditi u svakom trenutku. I kada budemo smatrali da je odgovor neophodan snagom o kojoj smo više puta govorili, odgovorićemo na teroristički akt koji je odneo živote naših mladih ljudi. Stoga smo u ovom slučaju upozorili na snagu napada – i to smo i pokazali. Imamo sve što je potrebno za to. Ako neko misli da Rusiji više ništa nije preostalo, pa je primenila takvo oružje, duboko greši - rekao je Šojgu.
Prema njegovim rečima, čim se u Ukrajini pojavi pogon za proizvodnju municije, ruske snage pokreću udare na njega.
On je napomenuo i da su sve akcije Rusije vidljive, kao i da ona na njih prethodno upozorava.
- U ovom slučaju, pomenuli ste upozoravanje ambasadora da napuste Kijev – to je urađeno potpuno ozbiljno i svesno - rekao je Šojgu.
Osim toga, istakao je da nijedna zemlja ne može da se poredi sa Rusijom po pripremljenosti i opremljenosti svoje vojske. On je podsetio da je osnovni uzrok Specijalne vojne operacije "istina o Donbasu koju su dugo pokušavali da ne vide".
Podsetimo, 22. maja, u napadu ukrajinskih snaga na koledž i internat u Starobeljsku, LNR, poginula je 21 osoba, dok ih je 65 povređeno.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je kasnije saopštilo da ruska vojska pristupa sistematskim napadima na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu.
Ministarstvo je upozorilo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev i upozorilo stanovnike grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture.
(RT Balkan)
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
