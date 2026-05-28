SVET JE ZAPANJEN, LEGENDE ZGROŽENE! Janik Siner usred meča na Rolan Garosu napustio teren!
Na teniskim terenima u Parizu odvija se drugi grend slem turnir sezone, Rolan Garos, a baš kada je Novak Đoković danas saznao ne baš dobru vest, Janik Siner je zgrozio mnoge. I, na kraju - ispao sa turnira, na koji je stigao kao prvi sa ATP liste, a i sa sjajnim nizom uspeha.
Organizatori su, podsetimo, odlučili da najbolji teniser svih vremena i svoj meč treće runde igra - po najvećoj vrućini. O tome su vas "Novosti" već izvestile, a baš kada je raspored mečeva obelodanjen, Sinerovo ponašanje je zaprepastilo ljubitelje "belog sporta". Na kraju se desilo ono što niko živ nije očekivao u ovako ranoj fazi turnira...
Siner je danas za rivala imao Huana Manuela Serundoloa. Imajući u vidu da su igrali prvi i 56. teniser sveta, i da je semafor pokazivao 6:3, 6:2, 5:1 za Italijana - ono što je usledilo šokiralo je mnoge.
Argentinac je, najpre, svojim servisima prišao na 5:2. Potom je Siner servirao za pobedu - a nije osvojio nijedan poen u tom gemu. Taj brejk je Serundolu "dao krila", pa je osvojio i "svoj" gem ostavivši najbolje rangiranog igrača sveta "na nuli", a potom je Argentinac napravio još jedan brejk, bez izgubljenog poena.
Publika je već bila zapanjena onim što radi italijanski teniser.
On je na 0:40, u tom, pomenutom desetom gemu, počeo da traži pomoć lekara.
Iako mu je objašnjenjeno da pravila predviđaju da ta pomoć može da se zatraži tek kada se gem završi, on je insistirao da to bude baš tada.
Prema pravilima, ne bi ni smeo da dobija medicinski tajmaut za klasične, u sportu uobičajene grčeve.
A njemu je dozvoljeno čak da napusi teren na deset minuta?!
Čak su i legende "belog sporta", poput Džima Kurijera, bile zapanjene.
- Ovo je ludilo! - uzviknuo je čuveni Kurijer, ukazujući da teniski protokoli ne predviđaju odlaske s terena na deset minuta kada se neko požali na grčeve.
I "obični navijači" su bili zgroženi.
- Siner je izgubio 15 uzastopnih poena, verovatno zbog još jednog napada panike/grčeva/toplotnog udara/neželjenih efekata, i sada uzima medicinski tajm-aut van terena dok Serundolo ključa na terenu čekajući ga. Skandalozno - glasio je jedan komentar.
U drugom je pisalo:
- Sve više ljudi konačno može da vidi šta se dešava u našem nekada lepom sportu. Sineru je bilo dozvoljeno da napusti teren skoro 10 minuta dok se mučio, koliko smo puta do sada videli ovo sa njim? Siner je vodio 6:3, 6:2, 5:1, a onda iznenadna bolest?
Serundolov san o senzaciji je tada postao realnost - Siner je ispao!
Kada se Italijan vratio, nije uspeo da se izvuče iz nezgodne situacije.
Naprotiv.
Serundolo je dobio taj treći set sa 7:5, četvrti sa 6:1, a grogiranog Sinera je na kraju "dokrajčio" sa 6:1.
Dakle, Argentinac je posle onih 1:5 u trećoj deonici, osvojio 18 gemova, a izgubio samo dva.
Njegov naredni rival biće pobednik meča u kome se Španac Lanadlus sastaje sa Čehom Koprivom.
Najneverovatnije vesti sa Rolan Garosa 2026!
