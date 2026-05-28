TRAMP ZAPRETIO DA ĆE OVU DRŽAVU RAZNTETI: "Ima da se ponašaju kao i svi ostali"

PORTPAROL ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagai saopštio je da je Iranodlučan da odgovori na napade u skladu sa svojim pravom na samoodbranu.

Tramp zapretio da će "razneti Oman": Iran kaže da je to opasan signal

Bagai je kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa, koji je zapretio "uništenjem Omana" ukoliko se ta zalivska država "ne bude pristojno ponašala".

- Oman će se ponašati kao i svi ostali. Ili ćemo morati da ih raznesemo. Oni to znaju - rekao je Tramp u sredu, reagujući na medijske navode o razgovorima Irana i Omana o zajedničkoj regulaciji Ormuskog moreuza.

Bagai je rekao da je Oman dosledno imao "konstruktivnu, efikasnu i odgovornu ulogu za mir i bezbednost u regionu". Pretnje nasiljem predstavljaju "opasan znak normalizacije bezakonja i politike sile", dodao je.

Iranske oružane snage preuzele su kontrolu nad strateški važnim Ormuskim moreuzom ubrzo nakon izbijanja rata. Tramp je zahtevao da se ključna ruta za globalne isporuke nafte i gasa odmah otvori kao deo bilo kakvog sporazuma sa Teheranom, insistirajući da moreuz ne bi trebalo da kontroliše samo jedna država.

Vrlo malo brodova prolazi kroz Ormuski moreuz

Vrlo mali broj brodova prolazi uskim plovnim putem između Irana i Omana. Brodarske kompanije moraju da koordiniraju prolazak sa iranskim vlastima i dozvoljeno im je da koriste samo koridor blizu iranske obale, pri čemu Teheran naplaćuje visoke tranzitne takse.

Stručnjaci za međunarodno pravo tvrde da se naplaćivanjem taksi krši pravo tranzitnog prolaza prema pomorskom pravu.

Sjedinjene Američke Države i Iran ponovo su razmenili napade u blizini Ormuskog moreuza rano jutros, uprkos primirju koje je stupilo na snagu 8. aprila i tekućim mirovnim pregovorima o okončanju tromesečnog rata.

Američki zvaničnik rekao je da su američke snage napale položaj iranskog drona u blizini Bandar Abasa i oborile četiri drona, dok su iranski mediji izvestili da je Revolucionarna garda pucala na američki naftni tanker i primorala ga da se vrati nazad.

Oman je inače jedna od najmiroljubljivijih država Bliskog istoka i arapskog sveta i čest je medijator i posrednik u rešavanju ratnih konflikata na Bliskom istoku.

