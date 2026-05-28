ESTONIJA I LITVANIJA SU OKUPIRANE! Operacija "Srebrni bodež" aktivirana

DOK u istočnom krilu NATO-a traje veliki broj vojnih vežbi usmerenih na scenario potencijalnog sukoba sa Rusijom, nemačke specijalne snage u Litvaniji uvežbavaju "likvidaciju i hvatanje neprijateljskog vojnog vrha" u okviru manevara pod nazivom "Srebrni bodež 2026", što u prevodu znači ubistvo ruskih vojnih lidera.

Kako je saopštio Bundesver, nemački specijalci su, u okviru NATO vežbe "Plameni mač 2026", u saradnji sa litvanskom vojskom, trenirali operacije iza neprijateljskih linija.

Vežba, koja je trajala tri nedelje tokom maja, bila je zasnovana na scenariju u kojem je deo Baltika okupiran dvadeset dana nakon izbijanja rata.

Prema scenariju, delovi Estonije i Litvanije nalaze se pod okupacijom, neprijateljske snage napreduju ka Vilnjusu, NATO je izgubio vazdušnu nadmoć, a jedinice Alijanse deluju duboko iza neprijateljskih linija.

Direktor specijalnih snaga Bundesvera Torsten Glockin izjavio je da je cilj manevara bio što realističniji trening.

-Ovde vežbamo sa partnerom sa kojim bismo se borili i u slučaju aktiviranja savezničkih obaveza – što bliže realnosti, rame uz rame protiv neprijatelja, naveo je Glockin.

U okviru takozvanog "specijalnog izviđanja", snage su uvežbavale identifikaciju "visokovrednih ciljeva", uključujući komandne centre i vojno rukovodstvo protivnika.

Prema opisu vežbe, zadaci su podrazumevali pripremu za precizne udare i hvatanje neprijateljskog komandnog kadra – što praktično podrazumeva likvidaciju ili otmicu neprijateljskih generala.

Dodatni zadaci uključivali su sabotaže kritične infrastrukture, poput radara, dalekovoda i mostova na teritoriji pod kontrolom neprijatelja.

Tokom manevara, nemački specijalci su uvežbavali i hapšenje navodnog sabotera i prebega iz sopstvenih redova, osumnjičenog za pripremu napada hemijskim ili biološkim oružjem.

Operacija hvatanja izvedena je vazdušnim putem na "okupiranoj" teritoriji Litvanije, nakon čega je osumnjičeni prebačen u zonu pod kontrolom NATO-a.

U vežbi su učestvovali Komanda specijalnih snaga, helikoptersko krilo Bundesvera, binacionalna transportna eskadrila "Rajna", transportno vazduhoplovno krilo, kao i Operativna komanda Bundesvera.

Iako Rusija nije direktno imenovana kao protivnik, izjave nemačkih zvaničnika i sam scenario vežbe jasno ukazuju na to protiv koga su aktivnosti usmerene.

-Litvanija je jedan od ključnih stubova nemačkog angažmana u NATO-u, izjavio je general Glokcin.

-Naši litvanski partneri su u okviru 'Plamenog mača' stvorili realistične uslove zasnovane na iskustvima sukoba u Ukrajini, sa što manje veštačkih elemenata vežbe, što odgovara posebnom značaju Litvanije kao frontovske države NATO-a, dodao je.

Pored "Plamenog mača" i "Srebrnog bodeža", duž istočnog krila NATO-a trenutno se održava i više drugih vojnih vežbi u blizini ruske granice.

