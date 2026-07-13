OGLASILO SE RUSKO MINISTARSTVO: Napali smo ukrajinsku luku Čornomorsk
RUSKO ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su ruske oružane snage napale ukrajinsku luku Čornomorsk.
- Ruske snage su tokom noći pokrenule vazdušne napade na ukrajinske luke, gađajući objekte lučke infrastrukture koji se koriste za skladištenje vojnog tereta u Čornomorsku, u Odeskoj oblasti - navodi se u saopštenju, prenosi TASS.
U saopštenju se kaže da su u ruskim udarima na Čornomorsk oštećeni objekti lučke infrastrukture, rezervoari za gorivo i maziva, utovarne rampe i pumpna stanica za gorivo, skladište municije i raketnog oružja, kao i centar za kontrolu kontejnerskog prevoza.
- Pored toga, u luci Čornomorsk oštećena su dva trajekta, kontejnerski brod koji je prevozio teret za ukrajinske oružane snage, sabirno plovilo 416 Šostka i plutajući dok za skladištenje i lansiranje autonomnih bespilotnih podvodnih dronova - navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.
(tanjug)
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