Svet

OGLASILO SE RUSKO MINISTARSTVO: Napali smo ukrajinsku luku Čornomorsk

Novosti online

13. 07. 2026. u 11:18

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RUSKO ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su ruske oružane snage napale ukrajinsku luku Čornomorsk.

ОГЛАСИЛО СЕ РУСКО МИНИСТАРСТВО: Напали смо украјинску луку Чорноморск

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

- Ruske snage su tokom noći pokrenule vazdušne napade na ukrajinske luke, gađajući objekte lučke infrastrukture koji se koriste za skladištenje vojnog tereta u Čornomorsku, u Odeskoj oblasti - navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

U saopštenju se kaže da su u ruskim udarima na Čornomorsk oštećeni objekti lučke infrastrukture, rezervoari za gorivo i maziva, utovarne rampe i pumpna stanica za gorivo, skladište municije i raketnog oružja, kao i centar za kontrolu kontejnerskog prevoza.

- Pored toga, u luci Čornomorsk oštećena su dva trajekta, kontejnerski brod koji je prevozio teret za ukrajinske oružane snage, sabirno plovilo 416 Šostka i plutajući dok za skladištenje i lansiranje autonomnih bespilotnih podvodnih dronova - navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

(tanjug)

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