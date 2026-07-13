Ekonomija

STRAŠNA KRIZA DRMA NEMAČKOG GIGANTA: Otpuštaju još 50.000 ljudi?

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13. 07. 2026. u 11:49

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NEMAČKI proizvođač automobila Folksvagen bi mogao da ukine još oko 50.000 radnih mesta širom sveta kako bi bio konkurentan po pitanju troškova u odnosu na glavne rivale, izjavio je izvršni direktor kompanije Oliver Blume u internoj poruci zaposlenima.

СТРАШНА КРИЗА ДРМА НЕМАЧКОГ ГИГАНТА: Отпуштају још 50.000 људи?

Foto: Â©Manuel Blondeau/AOP.Press / imago stock&people / Profimedia

Blume je, prenosi Rojters, u poruci naveo da Folksvagen trenutno ima troškovni hendikep od oko 20 odsto u odnosu na uporedive proizvođače automobila.

Prema njegovim rečima, ta razlika bi matematički odgovarala "teorijskom smanjenju" od dodatnih 50.000 zaposlenih širom sveta.

"Trenutno procenjujemo, kroz sve brendove, kompanije i regione, koliko su prilagođavanja zaista neophodna i izvodljiva", naveo je Blume u memorandumu.

Nemački mediji su ranije upozoravali da bi Folksvagen mogao da donese odluku o zatvaranju četiri fabrike u Nemačkoj, kao i o gašenju do do 100.000 radnih mesta širom sveta.

Moritz Frankenberg / AFP / Profimedia

Glavni problem Folksvagena je slabija prodaja na ključnim tržištima, posebno u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama.

Prodaja Folksvagena u drugom kvartalu 2026. pala je za 8,6 odsto međugodišnje na nešto manje od 2,1 milion isporučenih vozila, uz posebno izražen pad prodaje u Kini, objavila je kompanija prošle nedelje.

Isporuke vozila osnovnog brenda Folksvagen pale su za 14 odsto međugodišnje na oko milion vozila, dok Audi prijavljuje pad za osam odsto, a Porše za čak 18 odsto.

(Tanjug)

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