ZBOG OVOG JE SRUŠEN ORBAN: Mađar sa Briselom pravi veliki dil - stiže u ogromnim količinama...

MAĐARSKA očekuje dogovor sa Evropskom komisijom o oslobađanju 10,4 milijarde evra iz fonda za obnovu, a potpisivanje sporazuma u Briselu planirano je za četvrtak, 28. maj, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

Mađar je poručio da pregovori sa Briselom napreduju i da je cilj vlade da novac, koji je ranije bio blokiran zbog sporova između Mađarske i Evropske unije, što pre bude stavljen na raspolaganje Budimpešti.

- To je mnogo novca i to je novac mađarskog naroda - rekao je Mađar u intervjuu za RTL, prenosi Hirado.

Prema njegovim rečima, vlada želi da iz fonda za obnovu vrati 10,4 milijarde evra kako bi pokrenula mađarsku ekonomiju, modernizovala energetsku infrastrukturu i razvila transportnu mrežu.

Budimpešta žuri zbog roka

Mađarska mora da ispuni uslove za pristup novcu iz evropskog fonda za oporavak do kraja avgusta. Reč je o 6,5 milijardi evra bespovratnih sredstava i 3,9 milijardi evra povoljnih zajmova, koji su ranije bili zamrznuti zbog problema sa vladavinom prava u vreme prethodne vlade Viktora Orbana, navodi Rojters.

Mađar sada pokušava da brzo resetuje odnose sa Briselom. Prema navodima Rojtersa, njegov tim već vodi intenzivne razgovore sa Evropskom komisijom kako bi Mađarska ispunila uslove za oslobađanje novca pre isteka roka.

Premijer je rekao da za taj posao mora da se izgradi potrebna struktura i usvoji zakonodavni okvir. Zbog toga, kako je naveo, ovog leta neće biti opuštanja u vladi i ministarstvima.

- Niko u vladi i ministarstvima neće ići na odmor ovog leta - poručio je Mađar.

Dodao je da Budimpešta želi da Evropska komisija odobri programe koji će, kako je rekao, stvarno pomoći mađarskim građanima.

Kritika prethodne vlasti i razgovori sa Briselom

Mađar je oštro kritikovao prethodno rukovodstvo zemlje, tvrdeći da je budžete gradilo „na pesku i kulama u vazduhu“. Time je direktno napao ekonomsko nasleđe bivše vlade Viktora Orbana, pod kojom je veliki deo evropskog novca ostao blokiran.

On je naveo da je poslednjih dana više puta razgovarao i razmenjivao pisma sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, upravo o oslobađanju evropskih sredstava.

Mađar će u Briselu razgovarati i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, kao i sa belgijskim premijerom Bartom de Veverom.

Ukoliko sporazum bude potpisan, to bi bio jedan od prvih velikih političkih uspeha nove mađarske vlade i jasan signal da Budimpešta pokušava da popravi odnose sa Evropskom unijom posle godina sukoba sa Briselom.

Vlada najavljuje štednju i rast BDP-a

Mađar je najavio i smanjenje plata premijera i drugih državnih lidera, kao i smanjenje naknada poslanika i gradonačelnika. Time vlada pokušava da pošalje poruku da će teret stabilizacije javnih finansija prvo osetiti politički vrh.

Prema njegovim rečima, mađarska vlada za 2026. godinu očekuje rast BDP-a. Oslobađanje evropskih fondova trebalo bi da bude ključni deo tog plana, jer bi novac iz Brisela mogao da pomogne investicije, energetsku obnovu, saobraćajne projekte i šire pokretanje privrede.

Za Mađarsku je ovaj dogovor više od tehničkog pitanja. Ako Brisel odobri novac, Mađar dobija prostor da pokaže da nova vlada može da vrati zemlju u evropske finansijske tokove i da odmrzne sredstva koja su godinama bila politički talac odnosa Budimpešte i Evropske unije.

