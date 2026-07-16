NAPADNUT DUBAI: Odjeknula strašna eksplozija (VIDEO)

Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak uveče u centru Dubaija, dok su iznad grada, prema izveštajima očevidaca, presretnuti projektili tokom obnovljenih iranskih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Foto: x printskrin/InfoSudLiban

Novinari Euronewsa koji se nalaze u Dubaiju javili su da su se u centru grada čule glasne eksplozije, uz navode o presretanju raketa iznad grada

ALERTE INFO : Une explosion a été signalée à Dubaï, pour rappel, hier dans la journée, des drones émiratis auraient été aperçus en train de bombarder l’Iran pic.twitter.com/UdwLRx8i08 — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) July 16, 2026

Najnoviji iranski napadi predstavljaju prve takve udare posle nekoliko meseci, nakon prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i potpisivanja okvirnog sporazuma o okončanju rata sredinom juna.

Samo nekoliko dana ranije Iran je pogodio dva broda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Ormuskom moreuzu.

(Telegraf)