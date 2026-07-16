Svet

NAPADNUT DUBAI: Odjeknula strašna eksplozija (VIDEO)

В.Н.

16. 07. 2026. u 19:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak uveče u centru Dubaija, dok su iznad grada, prema izveštajima očevidaca, presretnuti projektili tokom obnovljenih iranskih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

НАПАДНУТ ДУБАИ: Одјекнула страшна експлозија (ВИДЕО)

Foto: x printskrin/InfoSudLiban

Novinari Euronewsa koji se nalaze u Dubaiju javili su da su se u centru grada čule glasne eksplozije, uz navode o presretanju raketa iznad grada

Najnoviji iranski napadi predstavljaju prve takve udare posle nekoliko meseci, nakon prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i potpisivanja okvirnog sporazuma o okončanju rata sredinom juna.

Samo nekoliko dana ranije Iran je pogodio dva broda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Ormuskom moreuzu.

(Telegraf)

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN VEŠTINA MLADIH: Ukazivanje na značaj osposobljavanja mladih za zapošljavanje, dostojanstven rad i preduzetništvo

SVETSKI DAN VEŠTINA MLADIH: Ukazivanje na značaj osposobljavanja mladih za zapošljavanje, dostojanstven rad i preduzetništvo