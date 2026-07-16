NAPADNUT DUBAI: Odjeknula strašna eksplozija (VIDEO)
Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak uveče u centru Dubaija, dok su iznad grada, prema izveštajima očevidaca, presretnuti projektili tokom obnovljenih iranskih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Novinari Euronewsa koji se nalaze u Dubaiju javili su da su se u centru grada čule glasne eksplozije, uz navode o presretanju raketa iznad grada
Najnoviji iranski napadi predstavljaju prve takve udare posle nekoliko meseci, nakon prekida vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i potpisivanja okvirnog sporazuma o okončanju rata sredinom juna.
Samo nekoliko dana ranije Iran je pogodio dva broda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Ormuskom moreuzu.
(Telegraf)
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NAPADNUT DUBAI: Odjeknula strašna eksplozija (VIDEO)
Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak uveče u centru Dubaija, dok su iznad grada, prema izveštajima očevidaca, presretnuti projektili tokom obnovljenih iranskih napada na ciljeve u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
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