MEDVEDEV UDARIO NA ZAPAD: Ukrajina pred kolapsom, EU i NATO obećanja "prazna priča"
ZAPADNE izjave podrške i lažna obećanja o ulasku u NATO ili Evropske unije neće zaustaviti sistemski raspad Ukrajine, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.
- Nikakve propagandne izjave zapadnih zemalja o neograničenoj globalnoj podršci i lažna obećanja o ulasku u NATO ili EU neće zaustaviti njen sistemski raspad - napisao je on na platformi Maks.
Prema njegovim rečima, Ukrajinom efikasno upravljaju strani i međunarodni zvaničnici.
- Ukrajina se oslanja na spoljno finansiranje međunarodnih organizacija u obliku grantova, kredita i direktne podrške EU, SAD, MMF-a i Svetske banke. Bez ove pomoći, njen budžet bi imao deficit od preko 50 odsto - konstatovao je zvaničnik.
Pored toga, Medvedev je naveo da je Ukrajina već izgubila više od polovine svog stanovništva, danas je na teritorijama koje kontroliše Kijev ostalo manje od 23 miliona ljudi, dok neki analitičari smatraju da je ta brojka i manja, 18 miliona, što ukazuje na biološku smrt nacije.
On je degradaciju Ukrajine nazvao nepovratnim procesom koji će se nastaviti.
- Ukrajina je nepovratno izgubila više od 20 odsto teritorije koju je nasledila nakon raspada SSSR-a, i nesumnjivo će uskoro izgubiti još zemalja - naglasio je Medvedev.
U istorijskoj perspektivi, propast takozvane Ukrajine je neizbežna, ocenio je on.
Stabilna kontrola nad sopstvenom teritorijom jedna je od osnovnih karakteristika punopravne države, zaključio je on.
(Sputnjik)
