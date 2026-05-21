MEDVEDEV UDARIO NA ZAPAD: Ukrajina pred kolapsom, EU i NATO obećanja "prazna priča"

D.D.

21. 05. 2026. u 14:27

ZAPADNE izjave podrške i lažna obećanja o ulasku u NATO ili Evropske unije neće zaustaviti sistemski raspad Ukrajine, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

МЕДВЕДЕВ УДАРИО НА ЗАПАД: Украјина пред колапсом, ЕУ и НАТО обећања празна прича

Foto: Ekaterina Shtukina/Sputnik/Profimedia

- Nikakve propagandne izjave zapadnih zemalja o neograničenoj globalnoj podršci i lažna obećanja o ulasku u NATO ili EU neće zaustaviti njen sistemski raspad - napisao je on na platformi Maks.

Prema njegovim rečima, Ukrajinom efikasno upravljaju strani i međunarodni zvaničnici.

Ukrajinski budžet bi imao deficit od preko 50 odsto bez spoljnog finansiranja, kredita i podrške EU, SAD, MMF-a i Svetske banke, istakao je Medvedev.

- Ukrajina se oslanja na spoljno finansiranje međunarodnih organizacija u obliku grantova, kredita i direktne podrške EU, SAD, MMF-a i Svetske banke. Bez ove pomoći, njen budžet bi imao deficit od preko 50 odsto - konstatovao je zvaničnik.

Pored toga, Medvedev je naveo da je Ukrajina već izgubila više od polovine svog stanovništva, danas je na teritorijama koje kontroliše Kijev ostalo manje od 23 miliona ljudi, dok neki analitičari smatraju da je ta brojka i manja, 18 miliona, što ukazuje na biološku smrt nacije.

On je degradaciju Ukrajine nazvao nepovratnim procesom koji će se nastaviti.

- Ukrajina je nepovratno izgubila više od 20 odsto teritorije koju je nasledila nakon raspada SSSR-a, i nesumnjivo će uskoro izgubiti još zemalja - naglasio je Medvedev.
U istorijskoj perspektivi, propast takozvane Ukrajine je neizbežna, ocenio je on.

Stabilna kontrola nad sopstvenom teritorijom jedna je od osnovnih karakteristika punopravne države, zaključio je on.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

JASNA PORUKA VAŠINGTONU: Šta se krije iza Putinove posete Kini
JASNA PORUKA VAŠINGTONU: Šta se krije iza Putinove posete Kini

POSETA ruskog predsednika Vladimira Putina Kini odmah posle boravka američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu izazvala je veliku pažnju svetske javnosti, a britanski list Gardijan ocenjuje da tajming susreta nije nimalo slučajan i da predstavlja jasnu geopolitičku poruku Vašingtonu.

21. 05. 2026. u 07:26

PUKLA BRUKA: Poslaniku uzeli mandat jer je branio Ruse
PUKLA BRUKA: Poslaniku uzeli mandat jer je branio Ruse

POSLANIK gradske Riške dume Aleksej Roslikov koji se usprotivio diskriminaciji građana koji govore ruski jezik rekao je za Sputnjik da je lišen poslaničkog mandata i funkcije lidera frakcije u skupštini. Kako je istakao, to je nezakonita odluka.

21. 05. 2026. u 16:30

SRPSKI VOJNIK NAŠAO NATO LETAK U KOM SU TRAŽILI DA SE PREDAMO: NJegov odgovor se i danas prepričava

SRPSKI VOJNIK NAŠAO NATO LETAK U KOM SU TRAŽILI DA SE PREDAMO: Njegov odgovor se i danas prepričava