ANGELA MERKEL OČITALA BUKVICU EVROPSKIM POLITIČARIMA: Bilo bi pogrešno potcenjivati Putina

BIVŠA nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da evropski političari ne bi smeli da potcenjuju predsednika Vladimira Putina.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

„Bilo bi pogrešno potcenjivati Putina, uključujući i sada, a isto tako bi bilo pogrešno da ne verujemo u same sebe“, rekla je Merkelova na forumu u Nemačkoj, odgovarajući na pitanje da li joj se čini da je Rusija danas ranjivija nego ranije.

Bivša kancelarka je ocenila da je „potpuno ispravno“ što Zapad pruža vojnu pomoć Ukrajina.

„Smatram da je ispravno i to što mnogo toga činimo u cilju vojnog obuzdavanja, što prevazilazi okvire same pomoći Ukrajini“, poručila je Merkel.

Bivša nemačka kancelarka izrazila je skepticizam prema pozivima da ona ili njen prethodnik, Gerhard Šreder, deluju kao posrednici u pregovorima između Rusije i Evrope o rusko-ukrajinskom sukobu.

„Tokom svog mandata, bila sam posrednik u Minskim sporazumima iz 2015. i u Normandijskom formatu, zajedno sa francuskim predsednikom. I nikada nisam mogla da zamislim da će me sada neko pitati: ‘Da li biste želeli da uradite ovo i razgovarate sa Putinom?’ Već sam to radila tokom svog mandata. Dakle, ova opcija (delovanja kao posrednika) mora biti isključena“, rekla je.

(Sputnjik)