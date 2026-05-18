Svet

ANGELA MERKEL OČITALA BUKVICU EVROPSKIM POLITIČARIMA: Bilo bi pogrešno potcenjivati Putina

Novosti online

18. 05. 2026. u 16:33

BIVŠA nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da evropski političari ne bi smeli da potcenjuju predsednika Vladimira Putina.

АНГЕЛА МЕРКЕЛ ОЧИТАЛА БУКВИЦУ ЕВРОПСКИМ ПОЛИТИЧАРИМА: Било би погрешно потцењивати Путина

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

„Bilo bi pogrešno potcenjivati Putina, uključujući i sada, a isto tako bi bilo pogrešno da ne verujemo u same sebe“, rekla je Merkelova na forumu u Nemačkoj, odgovarajući na pitanje da li joj se čini da je Rusija danas ranjivija nego ranije.

Bivša kancelarka je ocenila da je „potpuno ispravno“ što Zapad pruža vojnu pomoć Ukrajina.

„Smatram da je ispravno i to što mnogo toga činimo u cilju vojnog obuzdavanja, što prevazilazi okvire same pomoći Ukrajini“, poručila je Merkel.

Bivša nemačka kancelarka izrazila je skepticizam prema pozivima da ona ili njen prethodnik, Gerhard Šreder, deluju kao posrednici u pregovorima između Rusije i Evrope o rusko-ukrajinskom sukobu.

„Tokom svog mandata, bila sam posrednik u Minskim sporazumima iz 2015. i u Normandijskom formatu, zajedno sa francuskim predsednikom. I nikada nisam mogla da zamislim da će me sada neko pitati: ‘Da li biste želeli da uradite ovo i razgovarate sa Putinom?’ Već sam to radila tokom svog mandata. Dakle, ova opcija (delovanja kao posrednika) mora biti isključena“, rekla je.

(Sputnjik)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

HAOS U KOŠARCI! FIBA dokazala krađu, Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!
Košarka

0 4

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CBAM VELIKI IZAZOV ZA DEKARBONIZACIJU I OIE MEGAVATE: Generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ na Jahorina ekonomskom forumu

CBAM VELIKI IZAZOV ZA DEKARBONIZACIJU I OIE MEGAVATE: Generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ na Jahorina ekonomskom forumu