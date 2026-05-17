NASTAVLjA se napetost na Bliskom istoku.

Ministarstvo zdravlja Libana: U izraelskim napadima od 2. marta poginulo 2.988 ljudi

Najmanje 37 ljudi poginulo je u poslednja 24 sata u Libanu u napadima izraelskih vazdušnih snaga na južne i jugoistočne delove zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje.

Ministarstvo je na platformi Iks navelo da je još 222 ljudi ranjeno.



U toku istraga o izvoru napada dronom u blizini nuklearke u Emiratima

"Ukupan broj poginulih građana od početka vojne eskalacije 2. marta dostigao je 2.988, a ranjenih 9.210", navodi se u izveštaju libanskog Ministarstva zdravlja.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je danas da je u toku istraga kako bi se utvrdio izvor napada dronom koji je pogodio generator u blizini nuklearne elektrane Barakah u Abu Dabiju.

Ministarstvo navodi da se "uspešno obračunalo" sa dva drona, dok je treći dron pogodio generator nedaleko od postrojenja, prenose mediji.

Dronovi su lansirani sa "zapadne granice", dodaje se u saopštenju, bez drugih detalja.

Vlasti u Abu Dabiju saopštile su prethodno danas da je u blizini unutrašnjeg oboda nuklearne elektrane Barakah u regionu Al Dafras izbio požar izazvan napadom drona na električni generator.

Kako je saopštila Služba za medije u Abu Dabiju, nije prijavljeno da ima povređenih, a nivoi radiološke bezbednosti nisu ugroženi.

Objavljen snimak posledica izraelskih napada na jug Libana

Stepen razaranja u gradu Džebšit na jugu Libana nakon izraelskih vazdušnih napada.



Izrael će izgraditi odbrambeni kompleks u bivšem sedištu UNRWA

Izraelska vlada odobrila je danas plan za izgradnju odbrambenog kompleksa na mestu nedavno srušenog sedišta Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) u Istočnom Jerusalimu.

Izrael je u januaru srušio objekte unutar kompleksa agencije UN za palestinske izbeglice u Istočnom Jerusalimu nakon što je prošle godine preuzeo kontrolu nad tom lokacijom, što je Agencija osudila kao kršenje međunarodnog prava, prenose mediji.

U zajedničkom saopštenju Ministarstva odbrane i opštine Jerusalim navodi se da će novi kompleks uključivati vojni muzej, kancelariju za regrutaciju i kancelariju ministra odbrane.



Netanijahu: Izrael proširuje teritoriju koju kontroliše u Pojasu Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu priznao je danas da Izrael proširuje teritoriju koju kontroliše u Pojasu Gaze.

"U Gazi već kontrolišemo ne 50 odsto - već 60 odsto teritorije", rekao je on, prenose mediji.



"Znamo tačno kakva je njihova misija, a naša misija je samo jedno - da obezbedimo da Gaza više ne predstavlja pretnju Izraelu", rekao je on.

Iran uvodi nove procedure za prolaz brodova kroz Ormuski moreuz

Vlasti Irana najavile su uvođenje novih procedura za prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, prema kojima vlasnici plovila moraju da podnesu zahtev za dozvolu preko ministarstava spoljnih poslova svojih zemalja, objavila je iranska državna televizija IRIB.

Prema navodima medija, nakon prijema zahteva za izdavanje dozvole, iransko Ministarstvo spoljnih poslova prosleđuje dokumentaciju mornarici iranske Islamske revolucionarne garde.



SAD postavile pet uslova Iranu u odgovoru na pregovarački predlog

Sjedinjene Američke Države postavile su pet glavnih uslova u svom odgovoru na iranski predlog, koji se odnose na nuklearni program i zamrznuta sredstva Irana, prenela je iranska agencija Fars, pozivajući se na izvore.

Prema navodima agencije, američka strana je odbacila zahtev da se Iranu isplate bilo kakve kompenzacije i zatražila predaju zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Vašington takođe zahteva da u Iranu ostane operativno samo jedno nuklearno postrojenje, prenosi Al Džazira pozivajući se na Fars.

Kako se navodi, američki uslovi predviđaju da je prekid sukoba na svim frontovima uslovljen nastavkom pregovora. Sjedinjene Američke Države, prema istim izvorima, nisu pristale na oslobađanje 25 odsto zamrznutih iranskih sredstava.

Prethodno je Pakistan, 10. maja, potvrdio da je od Irana primio odgovor na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu.

Neimenovani iranski zvaničnik rekao je da je u odgovoru Teheran izrazio spremnost za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, o nuklearnom programu, sankcijama i bezbednosti Ormuskog moreuza, uz zahtev za jasnim međunarodnim garancijama i potpunim ukidanjem svih restriktivnih mera.



Abu Dabi: Napad dronom izazvao požar u nuklearki Barakah

Federalna služba za nuklearnu regulaciju potvrdila je da ključni sistemi elektrane operišu normalno.

Džokar: Iran kao pobednik u ratu određuje uslove za rešavanje sukoba

Iran, kao pobednička strana u sukobu sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, određuje uslove budućeg rešavanja sukoba, izjavio je Mohamed Saleh Džokar, predsednik Odbora za unutrašnje poslove iranskog parlamenta, koji je naglasio da je plan od 10 tačaka "crvena linija" za Islamsku Republiku.

"Uslove određuje zemlja koja je pobedila na bojnom polju, a ne vlada zemlje koja je propala, nije uspela da ostvari svoje ciljeve i donela je samo uništenje. Stoga, Amerikanci moraju da prihvate naše uslove", rekao je Džokar u intervjuu za novinsku agenciju Mehr.

Džokar je dodao da su iranski uslovi od 10 tačaka "crvena linija za bilo kakve pregovore".

(Tanjug, Mehr)

Oficir IDF-a ubijen u napadu Hezbolahovog drona-kamikaze

Izraelska vojska saopštila je u subotu uveče da je jedan oficir IDF-a poginuo u napadu Hezbolahovog drona-kamikaze na jugu Libana, dok su ograničeni sukobi sa tom proiranskom grupom nastavljeni uprkos nedavno produženom primirju.

Poginuli oficir je kapetan Maoz Izrael Rekanati (24), komandir voda u 12. bataljonu brigade Golani, iz naselja Itamar.

(Tajms ov Izrael)

Pakistan se nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je da se Pakistan nada drugoj rundi pregovora između Irana i SAD.

"Srećom, Iran veruje Pakistanu, kao i vlada SAD, a takođe i zemlje Zaliva. Zahvalan sam što su prihvatili naš poziv. Nadam se da će uskoro biti održana druga runda direktnih pregovora u Islamabadu", rekao je Šarif za nedeljnik Sandej tajms, prenosi Tasnim.

Prema njegovoj oceni, mir nikada nije lako postići.

"Potrebno je strpljenje, mudrost i sposobnost da se prevaziđu najteži izazovi. Nastavićemo da dajemo sve od sebe kako bismo osigurali da ovaj mirovni proces dovede do trajnog mira. Ostalo je u Božjim rukama", zaključio je Šarif.

(Tasnim)

Teheran poručio: Svet na pragu novog poretka, budućnost pripada globalnom Jugu

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf izjavio je da je, kako je naveo, herojski otpor Irana u poslednjih 70 dana ubrzao globalne promene i nastanak novog multipolarnog svetskog poretka.

On je citirao kineskog predsednika Si Đinpinga, ocenjujući da se globalne promene intenziviraju, uz tvrdnju da je iranski otpor dodatno ubrzao taj proces.

"Svet stoji na pragu novog poretka. Kao što je predsednik Si rekao: 'Transformacija kakva nije viđena u poslednjem veku ubrzava se širom sveta', i naglašavam da je 70-dnevni otpor iranske nacije ubrzao ovu transformaciju. Budućnost pripada globalnom Jugu", napisao je Kalibaf na platformi Iks.

Iranski zvaničnici najavili su prethodno i nove mere u vezi sa kontrolom pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu, uključujući mogućnost uvođenja taksi za prolaz brodova.

Hezbolah izveo napad dronovima na izraelsku vojnu bazu

Libanski Hezbolah je saopštio da je napao vojne ciljeve na severu Izraela.

Kako se navodi u saopštenju, napad je izveden dronovima, a meta je bila izraelska kasarna Jara.

Tramp objavio video na kojem navodno naređuje napad razarača na avion Irana



Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je objavio je na platformi Truth Social video-klip u kojem se vidi kako navodno naređuje vojni napad na iranski avion.

Na videu je prikazan američki razarač sa zastavom SAD kako obara letelicu sa iranskom zastavom dok je u uglu ekrana snimak Trampa koji govori: "U redu, imamo ga na nišanu. Vatra - bum".

Video-klip na kojem Tramp to izgovara navodno potiče sa događaja iz 2020. godine.

Tramp je ranije ove nedelje odbacio najnoviju mirovnu ponudu Irana kao neprihvatljivu, dok je otvoreno govorio o razaranjima koja je američka vojska već izazvala u Iranu, kao i o ciljevima koje je poštedela, ali bi mogla ponovo da razmotri, navodi list.

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je ove nedelje pred poslanicima da SAD imaju plan za eskalaciju, ako bude potrebno.

"Njujork tajms" je juče objavio da su u toku intenzivne pripreme za potencijalno obnavljanje napada, koje bi mogle da uključe intenzivne bombarderske napade već naredne nedelje, pozivajući se na izvore sa Bliskog istoka.

Oko 50.000 američkih vojnika nalazi se u regionu, zajedno sa vazdušnim i pomorskim snagama, u slučaju da američki predsednik izda naređenje.

U regionu i dalje ostaju udarne grupe nosača aviona "Abraham Linkoln" i "Džordž V. Buš", nakon povratka "Džeralda R. Forda" u SAD.



IDF saopštio da je presreo nekoliko raketa Hezbolaha na jugu Libana



Izraelska vojska (IDF) saopštila je danas da je uspešno presrela nekoliko raketa koje je libanska militantna grupa Hezbolah lansirala na izraelske trupe u južnom Libanu.

U saopštenju izraelske vojske se navodi da nije bilo povređenih među pripadnicima IDF, prenosi Tajms of Izrael.

U saopštenju Hezbolaha se kaže da je pogođena izraelska vojna meta na severu Izraela.

Ova proiranska militantna navodi da su njeni borci dronovima napali izraelsku kasarnu Jaara.

(Tanjug)