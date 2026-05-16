NOVI PLAN MOSKVE: Ovaj Putinov potez menja sve

RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se značajno pojednostavljuje procedura za dobijanje ruskog državljanstva za stanovnike Pridnjestrovlja, separatističkog regiona Moldavije koji je pod ruskom kontrolom, prenosi Kijem Independent.

Prema novim pravilima, građani koji ispunjavaju uslove više neće morati da imaju prebivalište u Rusiji, niti da polažu testove iz istorije i građanskog prava, kao ni da dokazuju znanje ruskog jezika.

Pridnjestrovlje je teritorija koja je od ranih 1990-ih pod kontrolom proruskih vlasti i u velikoj meri zavisi od podrške Moskve.

Kremlj već godinama koristi politiku tzv. "pasportizacije" – masovnog dodeljivanja ruskih pasoša stanovništvu u regionima pod ruskim ili proruskim uticajem, što kritičari ocenjuju kao alat za jačanje političke i teritorijalne kontrole.

Slične mere već su ranije primenjene na teritorijama Gruzije pod ruskom kontrolom – Abhaziji i Južnoj Osetiji, kao i na okupiranim delovima Ukrajine, gde je Putin u martu ove godine produžio pojednostavljeni proces dobijanja državljanstva na neodređeno vreme.

- Cilj novog dekreta jeste da se što veći broj ljudi pasošizira i da se na njih izvrši pritisak - izjavila je Natalija Jurlova, pravnica nevladine organizacije "Donbas SOS".

Analitičari ocenjuju da Moskva kroz ovakve poteze nastoji da dodatno učvrsti svoj uticaj u regionima koje smatra strateški važnim, koristeći državljanstvo kao politički instrument.

(B92/The Kyiv independent)

