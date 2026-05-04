Rešena misterija pada Boinga sa 132 osobe: Otkrivena zastrašujuća istina

VIŠE od četiri godine nakon što se Boing 737-800 srušio na jugu Kine, usmrtivši svih 132 putnika i članova posade, novootkriveni podaci ukazuju na to da je neko u kabini namerno isključio gorivo do motora.

Lu Boan / Xinhua News / Profimedia

Pad leta MU5735 kompanije Kina Eastern Airlines u martu 2022. godine je najsmrtonosniji u Kini u poslednjih nekoliko decenija, ali Kineska uprava za civilno vazduhoplovstvo (CAAC) još nije objavila šta je uzrokovalo pad aviona, piše CNN.

Novi podaci američkih istražitelja

Podaci koje je objavio Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja SAD (NTSB) nakon zahteva za pristup informacijama pokazuju da su prekidači za gorivo na oba motora isključeni istovremeno neposredno pre nego što je Boing 737-800 pao sa neba.

Ti podaci su izvučeni iz snimača podataka leta, jedne od dve takozvane „crne kutije“ koje beleže ključne operativne informacije. Snimak je pronađen u olupini i poslat na analizu u laboratoriju NTSB-a u Vašingtonu, čije je učešće u istrazi uobičajeno jer je Boing američki proizvođač aviona.

- Tokom leta na visini od 29.000 stopa, utvrđeno je da su prekidači za gorivo na oba motora pomereni iz položaja za rad u položaj za gašenje. Brzina motora se smanjila nakon što su prekidači pomereni - navodi se u izveštaju NTSB-a.

Prekidači za gorivo u komercijalnim avionima su fizičke kontrole koje regulišu protok goriva do motora. Na 737, pilot mora povući prekidač nagore pre nego što ga može pomeriti iz uključenog u isključeni položaj.

Analitičar: Nije bilo pokušaja ponovnog pokretanja motora

- Podaci nedvosmisleno ukazuju na to da su prekidači za gorivo ručno pomereni u položaj za gašenje neposredno pre pada - rekao je za CNN analitičar bezbednosti vazduhoplovstva Dejvid Susi.

- Nema naznaka da su prekidači resetovani, što sugeriše da nije bilo pokušaja ponovnog pokretanja motora. Da su prekidači greškom isključeni, piloti bi pokušali da ih ponovo pokrenu - dodao je.

U izveštaju se navodi da je snimač podataka leta prestao da snima kada su generatori aviona izgubili snagu na 26.000 stopa i nije zabeležio poslednje trenutke pada.

Snimač glasa u kabini, druga „crna kutija“, nastavio je da snima koristeći rezervno napajanje iz baterije. Američki istražitelji su uspeli da izdvoje četiri glasovna snimka iz oštećenog snimača i poslali ih kineskom CAAC-u, ali NTSB nije zadržao kopiju audio datoteka.

(Index.hr)