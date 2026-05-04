SITUACIJA na Bliskom istoku je još uvek dramatična.

Admiral Kuper: Mi smo odbrambena formacija u zalivu

Komandant američke Centralne komande (CENTCOM) admiral Bredli Kuper izjavio je danas da ne želi da komentariše da li je primirje između SAD i Irana okončano, ali je naglasio da su američke snage u regionu Persijskog zaliva "isključivo u odbrambenoj ulozi".

Podrška ratu u Iranu: Nikad manja među Jevrejima u SAD, samo 14 odsto smatra da je sukob veliki uspeh

Broj američkih Jevreja koji podržavaju američko-izraelski rat protiv Irana pao je nakon postizanja primirja 8. aprila na 60 odsto, iako je taj rat u ranim fazama podržavalo njih 68 odsto, pokazali su rezultati nove ankete Instituta za politiku jevrejskog naroda iz Jerusalima. (Više o tome pročitajte OVDE)

Iranska moranrica ispalila salvu upozorenja na američke brodove

Iranska mornarica saopštila je danas da je ispalila rakete, bespilotne letelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog moreuza, nakon što su "ignorisali ranija upozorenja" da ne prilaze toj strateškoj pomorskoj ruti.

U saopštenju mornarice IRGC navodi se da su brodovi navodno isključili transpondere i pokušali da se približe moreuzu u "tihom režimu", pre nego što su ponovo aktivirali radarske sisteme.

IRGC ističe da je akcija bila odgovor na, kako navode, kršenje primirja i pokušaj približavanja u zoni koja je pod kontrolom iranskih snaga od eskalacije sukoba u regionu, prenosi iranska TV Press.

Tramp je doživeo poraz u Iranu, nije uspeo da preseče isporuke nafrte Kini

Plan američkog predsednika Donalda Trampa je bio da preseče isporuke nafte Kini, zbog čega je ušao u sukob sa Iranom, izjavio je lider stranke Nepokorena Francuska Žan-Lik Melanšon u intervjuu za kanal Brut.

Prema njegovim rečima, Vašington je „krenuo u rat“ na Bliskom istoku, jer je bio uveren da će brzo postići rezultat.

-Krenuo je u sukob sa Iranom misleći da će sve proći brzo. I da će, blokirajući Ormuski moreuz, preseči naftu koja ide ka Kini. To je bio njegov plan. Taj plan je propao, istakao je Melanšon.



Snimci izraelskih napada na jug Libana

Izraelski napadi na jug Libana se nastavljaju, prenose lokalni mediji

Ministarstvo zdravlja zemlje saopštilo je da je 2.696 ljudi poginulo, a 8.264 ranjeno od početka izraelske agresije na zemlju.

Besent: Mi kontrolišemo Ormuz!

Sjedinjene Američke Države kontrolišu Ormuski moreuz i blokiraju kretanje brodova ka iranskim lukama, izjavio je ministar finansija SAD Skot Besent u intervjuu za Foks njuz.

-Mi kažemo da Iranci ne kontrolišu moreuz. Mi ga u potpunosti kontrolišemo. Blokirali smo brodove koji ulaze i izlaze iz iranskih luka, rekao je on.

Besent pozvao Kinu da pojača diplomatske napore i ubedi Iran da otvori Ormuski moreuz

Američki ministar finansija Skot Besent pozvao je danas Kinu da pojača diplomatske napore kako bi ubedila Iran da otvori Ormuski moreuz za međunarodnu plovidbu, uz ocenu da će to pitanje biti tema razgovora predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i predsednika Kine Si Đinpinga na sastanku naredne nedelje.

-Hajde da vidimo da Kina pojača diplomatiju i ubedi Irance da otvore moreuz, rekao je Besent u intervjuu za Foks njuz, prenosi Rojters.

Američki pirati vratili 15 članova posade iranskog trgovačkog broda Tuska

Petnaest članova posade iranskog trgovačkog broda "Tuska", koji su ranije zadržale američke snage u okviru pomorske blokade, vraćeni su kući iz Pakistana, javljaju iranski mediji.

Posada je prethodno prebačena u Pakistan radi repatrijacije, a u Iran je stigla danas preko graničnog prelaza Rimdan u jugoistočnoj provinciji Sistan i Beludžistan, prenosi Press TV.

Ovo je razlog za Trampovu operaciju "Sloboda" u Ormuzu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odlučio je da pokrene novu vojno-pomorsku operaciju u Ormuskom moreuzu kako bi izvršio pritisak na Iran nakon zastoja u pregovorima, prenosi Aksios pozivajući se na američke zvaničnike.

-Predsednik (SAD) želi akciju. Ne želi da stoji u mestu. Želi pritisak. Želi dogovor, rekao je jedan visoki američki zvaničnik.

Prema navodima izvora, Tramp je krajem prošle nedelje razmatrao plan o slanju ratnih brodova kroz moreuz radi njegovog otvaranja silom, ali se u poslednjem trenutku odlučio za oprezniji pristup.

Američka mornarica će od danas pomagati komercijalnim brodovima da bezbedno prolaze kroz moreuz, pružajući im savete o izbegavanju mina i spremnost za intervenciju u slučaju napada Irana.



CENTKOM: Dva broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Ormuski moreuz

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTKOM) saopštila je da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspešno prošla kroz Ormuski moreuz.

Hezbolah: Nema prekida vatre u Libanu, ne postoje ni žute, ni tampon zone

Lider Hezbolaha Naim Kasem rekao je danas da nema prekida vatre u Libanu, već se dešava izraelsko-američka agresija, koja je u toku.

„Ne postoji tako nešto kao žuta linija ili tampon zona, i neće ih biti. Hezbolah će neizbežno uspeti“, rekao je Kasem u saopštenju, prenose mediji.

Hitno se oglasila Amerika

Američki zvaničnik oglasio se povodom navoda da je Iran pogodio američki brod i jasno naznačio: Naš brod NIJE POGOĐEN!

Centralna komanda demantovala da je pogođen njihov brod

Iranski državni mediji tvrde da je iranski Korpus islamske revolucionarne garde pogodio američki ratni brod sa dve rakete, istina je da brod američke mornarice nije pogođen, napisali su u objavi na Iksu iz Centralne komande SAD (CENTKOM).

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Američki izaslanik za Bejrut: Sastanak Auna i Netanijahua ne bi predstavljao gubitak ili ustupak za Liban

Sastanak između predsednika Libana Žozefa Auna i izraelskog premijera Benjamina Netanijahua ne bi predstavljao gubitak ili ustupak za Liban, izjavio je američki izaslanik za Bejrut Majkl Isa.

„Da li je Netanijahu neka vrsta bauk figure? On je samo još jedna strana u pregovorima“, rekao je on novinarima, javljaju libanski mediji, prenosi Tajms of Izrael.

U trenutku kada su libanski lideri podeljeni oko mogućnosti razgovora, američka ambasada u Bejrutu intenzivno pokušava da ubedi Auna da prihvati sastanak sa Netanijahuom u Vašingtonu, uz argument da bi to moglo da pomogne obnavljanju suvereniteta države na celoj teritoriji, navodi izraelski portal.

Isa je kazao da bi Aunu put u Belu kuću omogućio da iznese zahteve Libana, posebno da svaki pedalj Libana ostane i bude vraćen toj zemlji.

Teheran kritikovao beskrajnu naviku prekomernih i neograničenih zahteva Vašingtona

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagaj odbacio je danas medijske spekulacije o pregovorima o detaljima vezanim za iranske aktivnosti obogaćivanja uranijuma i obogaćene materijale, rekavši da je Teheran trenutno fokusiran isključivo na okončanje američko-izraelskog rata.

Bagaj je rekao da je Iran dobio odgovor SAD na Teheranov predlog preko Pakistana, ali je odbio da razgovara o detaljima, kritikujući beskrajnu naviku prekomernih i neograničenih zahteva Vašingtona, prenosi Tasnim.

Prema njegovoj oceni, iako se Iran suočava sa stranom sa nekonvencionalnim ponašanjem, koja stalno menja svoje stavove, to samo otežava odgovornost Teherana.



Pogođen tanker u Ormuskom moreuzu

U Ormuskom moreuzu kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata pogođen je tanker neidentifikovanim projektilima, saopštila je britanska agencija za pomorsku bezbednost UK Maritime Trejd Opereješn (UKMTO), navodeći da nema povređenih i da nije zabeleženo zagađenje mora, preneli su mediji.

„UKMTO je primio informacije o incidentu koji se dogodio 145 kilometara severno od Fudžejre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima“, navodi se u saopštenju Agencije na platformi Iks, uz napomenu da je incident prijavljen sinoć oko 19.40 časova.

Prema navodima Agencije, tanker je prijavio da je pogođen neidentifikovanim projektilima.

U prijavi je dodao da su svi članovi posade bezbedni i da nema ekološkog zagađenja.

Agencija nije precizirala poreklo broda.

Hezbolah ispalio navođenu raketu na izraelske trupe na jugu Libana

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je Hezbolah tokom noći ispalio protivtenkovsku navođenu raketu na izraelske snage stacionirane u južnom delu Libana.

IDF navodi da u napadu nije bilo povređenih i da su ubrzo nakon toga izraelske trupe gađale mesto lansiranja, dok je izraelsko ratno vazduhoplovstvo pogodilo drugu infrastrukturu u oblasti u kojoj su delovali pripadnici te grupe.

U odvojenom saopštenju, IDF navodi da su pripadnici Sedme oklopne brigade u protekla dva dana ubili najmanje 10 boraca Hezbolaha u zoni svojih operacija.

Izraelska vojska je dodala da su tokom nedavnih operacija u južnom Libanu uništeni pripremljeni raketni lanser i skladište oružja.

Dubai ponovo povećava kapacitete letova

Generalni direktor kompanije Dubai aerodromi Pol Grifits izjavio je da se operacije postepeno povećavaju nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati ukinuli sva ograničenja letova uvedena od početka rata između SAD i Izraela protiv Irana.

Od kraja februara, aerodromi Dubai internešenal erport i Dubai vorld sentral bezbedno su opslužili više od šest miliona putnika, preko 32.000 operacija letova i više od 213.000 tona ključnog tereta, naveo je Grifits, prenose mediji.

"Potražnja za putovanjima preko Dubaija ostaje velika i sistem je u dobroj poziciji da postepeno poveća kapacitete i podrži avio-kompanije i putnike tokom perioda daljeg prilagođavanja", istakao je Grifits.

Iran osudio odluku UAE da napuste Organizaciju zemalja izvoznica nafte

Bilo kakav izlazak iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) kao negativna ili osvetnička reakcija prema članicama nije konstruktivan, rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagaj, komentarišući odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) da napuste grupu proizvođača nafte.

Bagaj je dodao da će Iran zadržati svoje obaveze unutar OPEK-a i okrivio UAE za neprikladno ponašanje u pomaganju Izraelu i SAD tokom rata protiv njih, prenose mediji.

UAE su ranije najavili da će 1. maja napustiti Organizaciju zemalja proizvođača nafte OPEK i OPEK plus.

Iranske snage upozorile američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski moreuz

Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuski moreuz, nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će danas pokrenuti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu i Persijskom zalivu.

"Više puta smo rekli da je bezbednost Ormuskog moreuza u našim rukama i da bezbedan prolaz brodova mora da se koordiniše sa iranskim oružanim snagama", navodi se u saopštenju iranske vojske, prenose mediji.

Makron o Trampovom projektu „Sloboda“

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je danas na zajedničko otvaranje Ormuskog moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Cene lekova u Iranu naglo porasle

Cena lekova u Iranu naglo je porasla otkako je počeo rat te zemlje sa SAD i Izraelom, izjavio je Grigor Simonjan, šef misije Lekara bez granica u Iranu.

"Zdravstveni sistem je bio sasvim dovoljan da pokrije potrebe, čak i sa lokalno proizvedenim medicinskim materijalom. Ali poremećaji rata idu dalje od toga. Lanci snabdevanja generalno su pogođeni. To vrši veći pritisak. Naravno, cena lekova je takođe porasla. I mi smo to primetili", rekao je Simonjan.

SAD evakuisale u Pakistan 22 člana posade zaplenjenog iranskog broda

Sjedinjene Američke Države su evakuisale u Pakistan 22 člana posade koji su bili zarobljeni na iranskom brodu "Tuska" i predaće ih iranskim vlastima, saopštilo je danas pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova, nazivajući taj potez "merom izgradnje poverenja".

Brod "Tuska", koji plovi pod iranskom zastavom, deo je pomorskih linija Islamske Republike Iran pogođenih sankcijama Vašingtona.

Brod su zaplenile SAD kod obale iranske luke Čabahar u Omanskom zalivu prošlog meseca, prenose mediji.

Centralna komanda SAD je saopštila da posada broda nije poštovala ponovljena upozorenja tokom šest sati i da je brod prekršio blokadu SAD.

Iran je osudio incident kao nezakonit i kao kršenje međunarodnog prava i zatražio je momentalno oslobađanje broda, njegovih mornara i njihovih porodica.

Brod će takođe biti premešten u pakistanske teritorijalne vode radi vraćanja vlasnicima nakon neophodnih popravki, saopštilo je danas pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Rute: Evropske zemlje su shvatile Trampovu poruku

Evropske zemlje su shvatile poruku američkog predsednika Donalda Trampa i sada rade na tome da se sporazumi o korišćenju vojnih baza sprovode, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Šta uključuje Projekat "Sloboda"?

Snage američke Centralne komande saopštile su da će danas započeti sprovođenje "Projekta Sloboda" s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuski moreuz, i to pod rukovodstvom američkog predsednika Donalda Trampa.

U saopštenju objavljenom na mreži Iks navodi se da "Projekat Sloboda" uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.

Američka komanda: Projekat Sloboda uključuje razarače, 15.000 pripadnika vojske

Snage američke Centralne komande saopštile su da će danas započeti projekat "Sloboda" s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuski moreuz, i to pod rukovodstvom američkog predsednika Donalda Trampa.

U saopštenju objavljenom na mreži Iks navodi se da projekat "Sloboda" uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.

"Naša podrška ovoj odbrambenoj misiji je neophodna za regionalnu bezbednost i globalnu ekonomiju, jer takođe održavamo pomorsku blokadu", poručio je komandant admiral Bred Kuper.

Cilj misije je pružanje podrške trgovačkim brodovima koji tranzitiraju Ormuskim moreuzom, dodaje se u saopštenju.

Dodaje se da je američki Stejt department prošle nedelje najavio novu inicijativu za poboljšanje koordinacije i razmene informacija među međunarodnim partnerima u podršci pomorskoj bezbednosti u moreuzu.

Azizi: Ormuskim moreuzom i Persijskim zalivom neće upravljati Trampove zablude

Šef Komisije za nacionalnu bezbednost parlamenta Irana Ebrahim Azizi objavio je upozorenje da će se svako mešanje SAD u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja.

"Ormuskim moreuzom i Persijskim zalivom neće upravljati Trampove zablude. Niko ne veruje u scenarije prebacivanja krivice", rekao je Azizi, prenosi Tasnim.

Iranska agencija navodi da je Azizijev komentar odgovor na najavu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da će Vašington pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas, u ponedeljak ujutru po bliskoistočnom vremenu.

Tramp za danas najavio projekat "Sloboda"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je sinoć da će SAD pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas, u ponedeljak ujutro po bliskoistočnom vremenu. Proces je nazvao projekat "Sloboda".

On je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Tru soušl, naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

Tramp je dodao da su brojne države zatražile pomoć SAD kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u moreuzu, bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja