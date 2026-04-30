"Sukob Rusije i Zapada je pitanje opstanka" Medvedev: Imamo samo dva saveznika - dobro znate ko su oni

SUKOB Rusije i Zapada ima egzistencijalni karakter, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev.

- Naš sukob sa zapadnim svetom danas ima egzistencijalni karakter, to jest, reč je o pitanju opstanka - rekao je Medvedev tokom predavanja na saveznom prosvetnom maratonu Znanje.Prvi.

Govoreći o odnosima Rusije sa Zapadom, istakao je da je razvoj događaja opovrgao iluzije velikog broja ljudi o mogućnosti savezničkih odnosa.

- U pravu je bio Aleksandar III sa svojim poznatim rečima da Rusija ima samo dva saveznika - i dobro znate ko su oni: vojska i flota - rekao je Medvedev.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije je uporedio sadašnje događaje u svetu sa periodom uoči Prvi svetski rat i Drugi svetski rat.

- Znamo šta se dešavalo tridesetih godina u Evropi. Sprovodila se aktivna militarizacija, pre svega Nemačke i nemačkog fašizma. Ali, naravno, za rat su se pripremali i na drugim mestima. Militarizacija ekonomije, proizvodnja ogromne količine vojne tehnike — isto se dešava i danas. Šta govore Evropljani? ‘Rat sa Rusijom je neizbežan!’ Ne znam odakle im to - objasnio je ruski zvaničnik.



