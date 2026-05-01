Oktani za ribare: Visoke cene goriva naterale francuske vlasti da subvencionišu najugroženije slojeve potrošača

Cene goriva na pumpama se ne spuštaju, pa je u eksplozivnoj situaciji Francuska vlada najavila ciljanu pomoć za ublažavanje rasta troškova koji već mesecima opterećuju domaćinstva i čitavu privredu.

Premijer Sebastijan Lekorni saopštio je da će oko 2,9 miliona radnika sa nižim primanjima dobiti podršku koja u proseku odgovara sniženju od oko 20 centi po litru tokom aprila, maja i juna. Reč je o meri usmerenoj pre svega na takozvane "velike vozače", odnosno građane koji zbog posla svakodnevno prelaze značajne udaljenosti, a u obzir će se uzimati i visina prihoda i broj pređenih kilometara. To se, na primer, odnosi na patronažne sestre, službe koje pomažu starima i bolesnima i slično, ali i radnike koji su ključni za funkcionisanje privrede.

- Ideja je da niko ne bude zaboravljen - poručio je Lekorni, uz poruku da "nije opcija napustiti one koji pokreću zemlju."

Premijer je ostavio mogućnost novih mera ukoliko bi se energetska kriza dodatno pogoršala. Ova odluka dolazi u trenutku kada su cene goriva u Francuskoj i dalje na visokom nivou, često iznad dva evra po litru za benzin i dizel, što je direktna posledica nestabilnosti na svetskom tržištu energenata, geopolitičkih tenzija i ograničene ponude.

Poskupljenje goriva ne pogađa samo vozače, već se preliva na čitav lanac cena, od transporta robe do osnovnih životnih namirnica, dodatno podgrevajući inflaciju koja već opterećuje budžete domaćinstava.

Posebno su pogođeni sektori čija je delatnost direktno vezana za potrošnju goriva. Vlada je zato odlučila da produži i pojača pomoć uvedenu za prevoznike, ribare i poljoprivrednike. U ribarskom sektoru situacija je naročito teška. Gorivo tu čini i do 40 odsto ukupnih troškova. Ribari pozdravljaju najavljenu državnu pomoć, ističući da je "bolje išta nego ništa", ali i naglašavaju da je ona i dalje nedovoljna da bi dugoročno stabilizovala poslovanje.

Širi problem leži u činjenici da rast cena energenata deluje kao multiplikator troškova u celoj privredi. Kada gorivo poskupi, rastu i cene transporta, što se potom odražava na cene hrane, industrijskih proizvoda i usluga. U tom kontekstu, mere vlade imaju za cilj da amortizuju najteže udare, ali ne mogu u potpunosti da zaustave talas poskupljenja.

Francuska se, kao i ostatak Evrope, suočava sa izazovom kako da zaštiti najugroženije slojeve stanovništva, a da pritom ne naruši javne finansije. Najavljena pomoć predstavlja pokušaj balansiranja između socijalne zaštite i budžetske discipline, u trenutku kada energetska kriza pokazuje da ima dugotrajniji karakter nego što se prvobitno očekivalo. A cenu za to plaća obični potrošaš.