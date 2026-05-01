Vremenski šok za 1. maj: Ujutru mraz i sneg, pa nagli preokret!

Предраг Стојковић
01. 05. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Ujutro vedro i hladno uz slab (prizemni) mraz. Niska oblačnost, a na pojedinim lokalitetima i magla, očekuju se pretežno u oblasti od jugozapadne Srbije, preko zapadnog Pomoravlja sve do istoka i jugoistoka zemlje.

U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i u većini mesta suvo. Uz dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo na pojedinim lokalitetima istočne, centralne i južne Srbije.

Na visokim planinama moguće je kratkotrajno provejavanje snega. Slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od -1 do 5 stepeni, a najviša od 13 na jugu do 19 stepeni na severozapadu Srbije.

VREME U BEOGRADU

Ujutro vedro i hladno uz slab prizemni mraz. U toku dana uslediće promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima.

Slab i umeren, posle podne kratkotrajno pojačan vetar, severnih pravaca.

Najniža temperatura od 1 do 4 stepena, a najviša oko 17.

 

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Za vikend (2-3. maj) očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo. Uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće sredinom dana i posle podne u centralnoj i južnoj Srbiji, uglavnom u subotu.

Na visokim planinama moguće je kratkotrajno provejavanje snega.

Zadržaće se rizik od prizemnih mrazeva, ali uz manju žestinu pojave u odnosu na petak (1. maja).

Dnevna temperatura je u porastu - za vikend će biti od 17 do 24 stepena, a početkom sledeće sedmice uz sunčano vreme od 23 do 27 stepeni.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom prognozira se nakon srede (6. maja).

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je kakvo vreme nas očekuje do kraja dana, ali i kakve vremenske prilike ćemo u zemlji imati tokom 1. maja i prvomajskog uranka. Sudeći prema njihovoj najnovijoj prognozi, svima koji se odluče da isti provedu u prirodi biće potrebna toplija odeća.

