Vremenski šok za 1. maj: Ujutru mraz i sneg, pa nagli preokret!

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Ujutro vedro i hladno uz slab (prizemni) mraz. Niska oblačnost, a na pojedinim lokalitetima i magla, očekuju se pretežno u oblasti od jugozapadne Srbije, preko zapadnog Pomoravlja sve do istoka i jugoistoka zemlje.

U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i u većini mesta suvo. Uz dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo na pojedinim lokalitetima istočne, centralne i južne Srbije.

Na visokim planinama moguće je kratkotrajno provejavanje snega. Slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od -1 do 5 stepeni, a najviša od 13 na jugu do 19 stepeni na severozapadu Srbije.

VREME U BEOGRADU

Ujutro vedro i hladno uz slab prizemni mraz. U toku dana uslediće promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima.

Slab i umeren, posle podne kratkotrajno pojačan vetar, severnih pravaca.

Najniža temperatura od 1 do 4 stepena, a najviša oko 17.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Za vikend (2-3. maj) očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo. Uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće sredinom dana i posle podne u centralnoj i južnoj Srbiji, uglavnom u subotu.

Na visokim planinama moguće je kratkotrajno provejavanje snega.

Zadržaće se rizik od prizemnih mrazeva, ali uz manju žestinu pojave u odnosu na petak (1. maja).

Dnevna temperatura je u porastu - za vikend će biti od 17 do 24 stepena, a početkom sledeće sedmice uz sunčano vreme od 23 do 27 stepeni.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom prognozira se nakon srede (6. maja).

