Šta Tramp planira za Ormuz: Američka depeša ocrtava novu „konstrukciju“ za kontrolu moreuza

SAD će predložiti stranim vladama novu inicijativu za kontrolu Ormuskog moreuza, uz učešće koje eksplicitno isključuje „protivnike“ Rusiju i Kinu, prema izveštajima medija.

Foto: AI generated/gemini

Predlog je izložen u depeši koju je u utorak poslao državni sekretar Marko Rubio američkim ambasadama, kojima je naloženo da predstave plan vladama domaćinima. Volstrit žurnal je prvi izvestio o depeši, a Rojters je kasnije potvrdio njen sadržaj.

Inicijativom, poznatom kao Maritime Freedom Construct (MFC), zajednički bi upravljali Stejt department – koji služi kao „čvorište diplomatskih operacija“ – i Pentagon preko svoje regionalne komande, CENTCOM.

-Vaše učešće će ojačati našu kolektivnu sposobnost da vratimo slobodu plovidbe i zaštitimo globalnu ekonomiju, poruka je potencijalnim državama partnerima. -Kolektivna akcija je neophodna da bi se demonstrirala jedinstvena odlučnost i nametnuli značajni troškovi iranskoj opstrukciji tranzita kroz moreuz.

Prema izveštajima, zemlje koje se pridružuju MFC-u ne bi bile obavezne da doprinose vojnim snagama. Inicijativa je takođe opisana kao odvojena od dugogodišnje strategije „maksimalnog pritiska“ predsednika Donalda Trampa usmerene na Iran i od bilo kakvih potencijalnih budućih raspoređivanja evropskih članica NATO-a. Poziv se ne upućuje zemljama koje su u depeši opisane kao „protivnici“, uključujući Rusiju, Kinu, Belorusiju i Kubu.

Tramp je ranije kritikovao članice NATO-a zbog odbijanja da podrže američko-izraelsku vazdušnu kampanju usmerenu na promenu režima u Teheranu. Izveštaji sugerišu da je Bela kuća sastavila listu evropskih članica vojnog bloka koje bi mogle da se suoče sa posledicama zbog nedostatka podrške – ili zbog otvorenog protivljenja operaciji, što je bio stav Španije.

Kao odgovor na napad krajem februara, Iran je ograničio brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz – ključnu arteriju za globalne tokove nafte – i izvršio napade na arapske zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze. Krhko primirje je objavljeno početkom aprila. Međutim, tenzije su se nastavile, a Tramp je kasnije proglasio pomorsku blokadu iranskih luka nakon što pregovori uz posredovanje Pakistana nisu uspeli da dovedu do proboja.

(rt.com)

