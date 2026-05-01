Plan koji diže svet na noge! Amerika se ne šali, kupuje 28.000 krstarećih raketa

RATNO vazduhoplovstvo želi da uloži više od 12 milijardi dolara tokom narednih pet godina u svoj novi pristupačni program raketa dugog dometa i nedavno je zatražilo od industrije da poveća domet nekih od tih municija preko 1.200 milja.

U budžetskim dokumentima objavljenim ranije ovog meseca, služba je navela planove da potroši 12,6 milijardi dolara na višegodišnje ugovore za nabavku skoro 28.000 jedinica u okviru svog programa „Porodica pristupačne masovne municije (FAMM)“.

Zahtev za finansiranje je deo šireg napora u Pentagonu da se nabave i skupi projektili i jeftine opcije za obnavljanje zaliha i pripremu za potencijalni sukob velikih razmera sa zemljama poput Kine, što bi moglo zahtevati od američke vojske da pogodi 100.000 ili više ciljeva.

Nabavka za FAMM će početi relativno sporo, a planeri Ratnog vazduhoplovstva traže 355 miliona dolara za 1.000 raketa u budžetu za 2027. godinu.

Ali Program odbrane za buduće godine, koji projektuje pet godina unapred, pokazuje dramatična povećanja koja dolaze:



2028: 1,85 milijardi dolara za 5.300 raketa

2029: 2,3 milijarde dolara za 5.920 raketa

2030: 4,03 milijarde dolara za 7.700 raketa

2031: 4,13 milijardi dolara za 7.990 raketa



Program FAMM je podeljen na dva napora: jedan za municiju sa vučnim nosačem, koju nose lovački i bombarderski avioni, i drugi za paletizovanu municiju, koja se izbacuje u serijama iz teretnih aviona. Budžetski dokumenti nisu precizirali količine municije sa vučnim nosačem ili paletizovane municije koju Ratno vazduhoplovstvo traži, ali su ukazali da je paletizovana verzija prvi prioritet službe.

Za sada, Američko ratno vazduhoplovstvo traži municiju sposobnu da pogodi ciljeve u dometu od 400 do 800 kilometara.

Ali ti dokumenti takođe napominju da bi se „buduća povećanja“ finansiranja programa FAMM mogla potrošiti na mogućnosti dugog dometa, van linije vida, i komunikaciju sa lancem uništavanja na velikim daljinama.



VEĆI DOMETI

Obaveštenje od 20. aprila od strane Centra za upravljanje životnim ciklusom Ratnog vazduhoplovstva traži informacije od industrije o pristupačnoj krstarećoj raketi sposobnoj da pređe više od 2000 kilometara i pogodi sporo krećuće brodove, nazvanoj FAMM-Beyond Adversary Reach.

Centar je zainteresovan za oružje koje može da leti najmanje 850 km/h i da prima ažuriranja navigacije na sredini kursa, prema obaveštenju. Izvođači radova bi morali da proizvode 1.000 do 2.000 raketa godišnje.

Projekat ima za cilj da „pojednostavi bojni prostor razvojem jedinstvene, zajedničke municije vazduh-zemlja koja je pristupačna, prilagodljiva i poseduje značajan domet“.

Zbog toga, centar želi veću fleksibilnost u pogledu toga koje platforme mogu da lansiraju potencijalno oružje.

Oni traže „oružje koje mora biti i interno/spolja montirano pomoću lansera od strane lovaca/bombardera i raspoređeno sa teretne palete ili za pomorske operacije na brodovima [američke mornarice]“, prema obaveštenju, iako će početni slučaj upotrebe biti sa palete.

Pored potreba aviona i brodova, raketa mora biti u stanju da pogodi i kopnene ciljeve koristeći vojne kopnene lansere.

PALETIZOVANI NAPORI

Paletizovani aspekt mogućnosti rakete usko prati eksperimentalni program Ratnog vazduhoplovstva pod nazivom „Rapid Dragon“ koji datira iz 2019. godine, a cilj mu je da pretvori teretne avione Ratnog vazduhoplovstva u sisteme za isporuku oružja.

Kao deo programa „Rapid Dragon“, Istraživačka laboratorija Vazduhoplovnih snaga sprovela je višestruke testove sa aviona C-130 i C-17, uključujući i test bojeve municije iz vazduhoplovne baze Eglin u decembru 2021. godine.

U tom testu, posada aviona MC-130J Commando II Komande za specijalne operacije Vazduhoplovnih snaga ispustila je palete sa devet zajedničkih raketa vazduh-zemlja produženog dometa AGM-158B.

JASSM-ER su stavljene u paletne sanduke, ispuštene iz aviona, a zatim izvučene iz palete padobranom, prema saopštenju AFRL-a. Motori raketa su se zatim upalili i oružje je tražilo svoje ciljeve.

JASSM-ER je napravio Lokid Martin, zajedno sa svojom pomorskom opcijom za ciljeve, raketom vazduh-zemlja dugog dometa, i smatra se „izvrsnim“ ili visokotehnološkim, skupim projektilom sa cenom od 1,5 miliona dolara po komadu.

Paletizovani eksperiment „Rapid Dragon“ prešao je u program koji je vodila Jedinica za inovacije u odbrani, nazvan „Franklin“, a čiji je cilj bio razvoj oružja dugog dometa po ceni od 100.000 dolara po metku, objavio je časopis „Vazduhoplovne i svemirske snage“.

General-potpukovnik Majkl G. Košeski, tadašnji zamenik komandanta Vazduhoplovne borbene komande, rekao je na konferenciji „Budućnost vazduhoplovnih snaga 2024. godine“, koju je organizovao Mičel institut za vazduhoplovne studije, da će program Franklin proizvesti „oružje od 100.000 dolara koje može da pređe oko 800 kilometara i da može da probije rupu u brodu“.

Od tada, mnoge kompanije su predstavile svoje jeftine rakete: Anduril’s Barracuda, Lockheed’s Common Multi-Mission Truck, L3Harris’ Red Wolf, Leidos’ Black Arrow, i Zone 5 Technologies’ Rusty Dagger.

Još jedna kompanija, CoAspire, nedavno je predstavila svog novog učesnika na tržištu jeftinih krstarećih raketa na godišnjem sajmu „Morsko-vazdušno-svemirske lige“, nazvavši municiju „Brzo prilagodljiva i pristupačna krstareća raketa sa produženim dometom“, prema veb-sajtu kompanije.

RAACM-ER može da leti 1.200 milja i napravljena je za lansiranje sa morskih, vazdušnih i kopnenih platformi.

