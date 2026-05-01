Imamo problem sa Teheranom Tramp: Samo ja i nekoliko ljudi znamo status pregovora sa Iranom

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp poručio je da niko ne zna status pregovora sa Iranom osim njega i još nekoliko ljudi, sugerišući da pregovori napreduju uprkos prividu zastoja.

Foto: Allison Robbert/Pool via CNP/MediaPunch/Stringershub Inc./Profimedia

-Niko ne zna o čemu se u pregovorima radi, osim mene i još nekoliko ljudi, rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu.

Priznao je neizvesnost u vezi sa iranskom vođstvom.

-Imamo problem jer niko sa sigurnošću ne zna ko su vođe. To je pomalo problem, dodao je Tramp.

Insistirajući da Teheran "žalosno" želi da postigne sporazum, Tramp je rekao da njegova blokada Ormuskog moreuza funkcioniše po planu.

-Njihova ekonomija se ruši. Blokada je neverovatna. Moć blokade je neverovatna, naglasio je Tramp.

Na pitanje da li namerava da prekine trenutno važeće primirje i nastavi bombardovanje Irana, Tramp je istakao: "Ne znam da li nam je to potrebno. Možda nam je potrebno".

Tramp: Cene energenata pašće kao kamen čim se završi rat u Iranu

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u razgovoru sa novinarima da će cene energenata "pasti kao kamen" čim se završi rat u Iranu.

Globalne cene nafte su dostigle četvorogodišnji maksimum od preko 126 dolara po barelu zbog zabrinutosti da bi sukob mogao dovesti do produžene krize, prenose mediji.

(sputnikportal.rs)

