Američka vojska se povlači iz ove dve zemlje? Tramp dopusti mogućnost odlaska trupa
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije.
Tramp je novinarima rekao „verovatno“ kada su ga pitali da li bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije, dan nakon što je objavio da Vašington razmatra smanjenje broja vojnog osoblja u Nemačkoj.
On je juče izjavio da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od 40.000 koliko je stacionirano u Nemačkoj.
Tramp je na društvenim mrežama naveo da se preispituje raspored američkih snaga u Nemačkoj, gde se nalazi i sedište Evropske komande SAD, ističući da je postojeće razmeštanje deo šire NATO strategije odbrane evropskog kontinenta.
(Tanjug)
Preporučujemo
Šokantna analiza Američki F-22 protiv Kine: Zašto nisu efikasni protiv Pekinga (VIDEO)
30. 04. 2026. u 21:33
Haos u Pentagonu: Tramp otpustio ministra – „Zlatna flota“ doživela krah!
26. 04. 2026. u 06:33
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Zašto ne treba govoriti "primi moje saučešće"? Otac Predrag otkriva: "Ne budite plitki"
"KADA izjavljujete saučešće ne budite plitki..."
29. 04. 2026. u 12:35
