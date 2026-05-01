Svet

Američka vojska se povlači iz ove dve zemlje? Tramp dopusti mogućnost odlaska trupa

Predrag Stojković

01. 05. 2026. u 00:33

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Tramp je novinarima rekao „verovatno“ kada su ga pitali da li bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije, dan nakon što je objavio da Vašington razmatra smanjenje broja vojnog osoblja u Nemačkoj.

On je juče izjavio da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od 40.000 koliko je stacionirano u Nemačkoj.

Tramp je na društvenim mrežama naveo da se preispituje raspored američkih snaga u Nemačkoj, gde se nalazi i sedište Evropske komande SAD, ističući da je postojeće razmeštanje deo šire NATO strategije odbrane evropskog kontinenta.

(Tanjug)

Iran je jutros bio zapanjen, a sada je Tramp u šoku! Ovo uopšte nije očekivao
Iran je jutros bio zapanjen, a sada je Tramp u šoku! Ovo uopšte nije očekivao

Dok još traje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina. Ali i Kanada - koja je priredila pravi skandal.

30. 04. 2026. u 18:41

