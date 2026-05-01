Američka vojska se povlači iz ove dve zemlje? Tramp dopusti mogućnost odlaska trupa

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije.

Tramp je novinarima rekao „verovatno“ kada su ga pitali da li bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije, dan nakon što je objavio da Vašington razmatra smanjenje broja vojnog osoblja u Nemačkoj.

On je juče izjavio da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od 40.000 koliko je stacionirano u Nemačkoj.

Tramp je na društvenim mrežama naveo da se preispituje raspored američkih snaga u Nemačkoj, gde se nalazi i sedište Evropske komande SAD, ističući da je postojeće razmeštanje deo šire NATO strategije odbrane evropskog kontinenta.

