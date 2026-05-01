Loša mu računica: Kalibaf poručio Hegsetu da nauči metrički sistem kada govori o blokadi Iranskih granica

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf objavio je danas na svom X nalogu post u kojem ismejava sposobnost SAD da blokiraju iranske granice, a našalio se i na račun američkog sekretara za odbranu Pita Hegseta i njegovog nepoznavanja metričkog sistema.

-Ako izgradite dva zida, jedan od Njujorka do zapadne obale i drugi od Los Anđelesa do istočne obale, ukupna dužina će biti 7.755 kilometar, što je i dalje oko 1.000 kilometara manje od ukupne dužine iranskih granica. Srećno sa blokadom naše zemlje u tim granicama, napisao je Kalibaf na svom X nalogu.

Predsedavajući iranskog parlamenta je zatim dodao i postskriptum svojoj poruci: "P.S. Za Pita Hegseta: 1 kilometar je 0,62 milje".

Sjedinjene Američke Države su uvele pomorsku blokadu iranskih luka nakon izbijanja američko-izraelskog rata agresije na Iran 28. februara.

Teheran je više puta osudio blokadu kao nezakonitu i kršenje krhkog primirja koje je postignuto uz posredovanje Pakistana.

Ukupne kopnene i morske granice Irana protežu se preko 8.700 kilometara, uključujući obale duž Persijskog zaliva, Omanskog zaliva i Kaspijskog jezera.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje