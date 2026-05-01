Mađar uslovio Zelenskog za deblokadu ukrajinskog puta prema EU: Evo šta je u pitanju

BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar želi da obezbedi veća prava za mađarsku manjinu u Ukrajini pre nego što podrži napredak Kijeva prema članstvu u Evropskoj uniji, doznaje Blumberg.

Prema izvorima, to je otvoreno pitanje tokom sastanka Mađara sa predsednikom Evropskog veća Antoniom Kostom u sredu u Briselu, dok Evropska unija pritiska Budimpeštu da odustane od dosadašnjeg stava odlazeće vlade, koja blokira formalni početak pregovora o pristupanju Ukrajine.

Brisel se nadao da će Orbanov odlazak dati novi zamah

Mađar je izneo uslove koji uglavnom ponavljaju popis od 11 zahteva koje je Viktor Orban predstavio Kijevu 2024. godine.

Oni se odnose na prava mađarske manjine u Ukrajini i pristup obrazovanju na mađarskom jeziku. Iako je Mađar sastanak s Kostom opisao kao „koristan i konstruktivan“, izvori navode da atmosfera nije bila jednako pozitivna kao na njegovom ranijem sastanku istog dana sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Tokom razgovora sa Kostom je ponovo otvorio pitanje mađarske manjine u Ukrajini. Mađarov čvrst stav verovatno će razočarati dužnosnike u Kijevu i Briselu koji su se nadali da će Orbanov odlazak dati novi zamah ukrajinskom putu prema članstvu, posebno u vezi sa formalnim otvaranjem pregovora.

Kijev: Prava mađarske manjine su zaštićena

Kosta i brojne države članice inzistiraju na ubrzanju pristupnog procesa Ukrajine i žele napredak u nadolazećim vremenima. Na prošlonedeljnom sastanku na Kipru čelnici EU-a poručili su da su početni uslovi za pokretanje prve faze pristupnog procesa već ispunjeni.

Orban je ranije blokirao proces tvrdeći da se krše prava mađarske manjine u Ukrajini.

Kijev je više puta istakao da su prava mađarska manjina u zemlji zaštićena. Ranije ove nedelje Mađar je izjavio da želi u junu u Zakarpatskoj oblasti razgovarati sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim o tom pitanju.

Mađar je odmah nakon izborne pobede opozicione stranke Tisa naglasio da će pitanje nacionalnih manjina morati biti rešeno kako bi se uspostavili dobrosusedski odnosi sa Ukrajinom.

