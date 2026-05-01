Šok! Nikola Jokić završio sezonu! Oslabljena Minesota pobedila Denver (video)

Šok i iznenađenje! Nikola Jokić i Denver nagetsi završili su sezonu u NBA ligi. Oslabljena Minesota je pobedila Nagets u šestoj utakmici sa 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24).

FOTO: Tanjug/AP/Matt Krohn

Pre početka ove serije tim iz Kolorada je bio favorit, ali to nije potvrdio na terenu, a da stvar bude još gora u ovoj utakmici su poraženi od ekipe kojoj su nedostajala tri veoma bitna igrača - prva zvezda Entoni Edvards, zatim Done Divićenco i Ajo Dosunmu.

Nikola Jokić je odigrao još jednu dobru utakmicu i opet se našao u sukobu sa protivničkim košarkašem.

Na početku poslednjeg kvartala Jokić se sukobio sa Klarkom, koga je bacio na parket, a igrači Minesote nasrnuli su na srpskog asa. Epilog svega - tehničke greške za Jokića, Klarka i Rida.

Srbin je bio na korak od novog tribl-dabla. On je meč završio sa 28 poena, devet skokova i 10 asistencija, no ni to nije bilo dovoljno da se upiše trijumf i nastavi sezona.

Situacija koja se dogodila pri rezultatu 86:80 za Minesotu kao da je trgla Nagetse koji su u dva navrata prišli na samo poen zaostatka. Ipak, Denver nije imao snage za konačni preokret.

Na kraju je razlika bila dvocifrena i zanimljivo je da je tek u finišu jedan od dva tima imao takvu prednost.

Izabranici Dejvida Adelmana su dobili samo prvu četvrtinu, ostale tri su pripale Timvervulvsima koji su izborili plasman u polufinale Zapadne konfernecije.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Džejden Mekdenijels sa 32 poena i 10 skokova, pratio ga je Terens Šenon džunior sa 24. Na drugoj strani pored Jokića istakao se i Kameron Džonson sa 27.

Minesota će u narednoj fazi takmičenja u NBA ligi igrati protiv San Antonio sparsa koji su 4-1 bili bolji od Portlanda.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

