Šok! Nikola Jokić završio sezonu! Oslabljena Minesota pobedila Denver (video)
Šok i iznenađenje! Nikola Jokić i Denver nagetsi završili su sezonu u NBA ligi. Oslabljena Minesota je pobedila Nagets u šestoj utakmici sa 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24).
Pre početka ove serije tim iz Kolorada je bio favorit, ali to nije potvrdio na terenu, a da stvar bude još gora u ovoj utakmici su poraženi od ekipe kojoj su nedostajala tri veoma bitna igrača - prva zvezda Entoni Edvards, zatim Done Divićenco i Ajo Dosunmu.
Nikola Jokić je odigrao još jednu dobru utakmicu i opet se našao u sukobu sa protivničkim košarkašem.
Na početku poslednjeg kvartala Jokić se sukobio sa Klarkom, koga je bacio na parket, a igrači Minesote nasrnuli su na srpskog asa. Epilog svega - tehničke greške za Jokića, Klarka i Rida.
Srbin je bio na korak od novog tribl-dabla. On je meč završio sa 28 poena, devet skokova i 10 asistencija, no ni to nije bilo dovoljno da se upiše trijumf i nastavi sezona.
Situacija koja se dogodila pri rezultatu 86:80 za Minesotu kao da je trgla Nagetse koji su u dva navrata prišli na samo poen zaostatka. Ipak, Denver nije imao snage za konačni preokret.
Na kraju je razlika bila dvocifrena i zanimljivo je da je tek u finišu jedan od dva tima imao takvu prednost.
Izabranici Dejvida Adelmana su dobili samo prvu četvrtinu, ostale tri su pripale Timvervulvsima koji su izborili plasman u polufinale Zapadne konfernecije.
Najbolji u pobedničkom timu bio je Džejden Mekdenijels sa 32 poena i 10 skokova, pratio ga je Terens Šenon džunior sa 24. Na drugoj strani pored Jokića istakao se i Kameron Džonson sa 27.
Minesota će u narednoj fazi takmičenja u NBA ligi igrati protiv San Antonio sparsa koji su 4-1 bili bolji od Portlanda.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Rusija je zgrožena! Ne može da veruje šta su uradili Turci (VIDEO)
30. 04. 2026. u 19:38
Novak Đoković gledao u neverici! Najveća zvezda isključena, pokazivao sudijama "novac" i vikao
30. 04. 2026. u 21:30 >> 21:33
Haos u FK Partizan! Uprava optužila Predraga Mijatovića za neverovatnu stvar!
30. 04. 2026. u 15:04
Crveni đavoli se vraćaju na pobedničku stazu: Lids je arhiviran, vreme je za osvetu Brentfordu za dva prethodna poraza
MANČESTER junajted u ponedeljak uveče na Old Trafordu dočekuje Brentford u meču koji može biti veoma važan u borbi za plasman u Ligu šampiona. Domaćin je trenutno treći na tabeli Premijer lige i nalazi se u odličnoj poziciji pred sam finiš sezone.
27. 04. 2026. u 10:36
Rusija je zgrožena! Ne može da veruje šta su uradili Turci (VIDEO)
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "Specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, uglavnom skrajnuta kada se o sportu radi, zbog brojnih međunarodnih sankcija. Ali, sportske vesti koje, u najavi, treba da obraduju Ruse - ponekad ih šokiraju. Kao ova.
30. 04. 2026. u 19:38
Zašto ne treba govoriti "primi moje saučešće"? Otac Predrag otkriva: "Ne budite plitki"
"KADA izjavljujete saučešće ne budite plitki..."
29. 04. 2026. u 12:35
