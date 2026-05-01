Slavimo Prepodobnog Jovana Dekapolita: Ovo nikako danas ne smete da radite

В. Н.

01. 05. 2026. u 07:17

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) i vernici danas, 1. maja obeležavaju spomen na Prepodobnog Jovana Dekapolita, jednog od najznačajnijih podvižnika i branitelja hrišćanstva iz devetog veka.

Foto: Depositphotos/dimaberkut

Poznat i kao Jovan Isavrijski, ovaj svetitelj ostao je upamćen kao najverniji učenik i sapodvižnik čuvenog Svetog Grigorija Dekapolita.

Njegov životni put bio je neraskidivo vezan za borbu protiv ikonoboračke jeresi, koja je u to vreme potresala Vizantijsko carstvo.U periodu vladavine cara Lava Jermena, Jovan se hrabro usprotivio progonu svetih ikona.

Zbog svoje nepokolebljive vere i odbijanja da se povinuje carskim dekretima, bio je izložen surovim progonima i mučenjima. Ipak, istoričari crkve navode da ga fizička stradanja nisu pokolebala u nameri da sačuva pravoslavno učenje.

Prepodobni Jovan je veći deo svog života proveo u strogom postu, molitvi i trpljenju, dostižući visok stepen duhovne čistote. Upokojio se mirno, oko 820. godine, a sahranio ga je upravo njegov učitelj Grigorije.

Njihove mošti su kasnije počivale u istom manastiru u Carigradu, svedočeći o neraskidivoj duhovnoj vezi dvojice svetitelja, piše Telegraf.

Pravoslavni vernici danas se sećaju njegovog asketskog podviga i doslednosti, koji služe kao moralni putokaz u očuvanju vere i tradicije.

S obzirom na to da je Jovan Dekapolit bio simbol trpljenja i mira, narodno verovanje nalaže da na njegov dan ne treba ulaziti u sukobe, psovati ili biti gnevan, kako bi se ispoštovao njegov mirni asketski duh.

Tropar (glas 8):

U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Jovane, raduje se duh tvoj.

