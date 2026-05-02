Obućina priznala da je N1 lagala za Valjevo!

ISTAKNUTA blokaderka Jelena Obućina priznala je da su na televiziji N1 lagali o mrtvom dečaku u Valjevu. Ona je praktično je priznala da su plasirane dezinformacije o tragičnim događajima u Valjevu služile u političke svrhe, dok su njene kolege otvoreno poručile da iza hajke na predsednika Vučića zapravo stoje najimućniji blokaderi.

Jelena Obućina je kroz svoje izlaganje potvrdila da su te tvrdnje bile neosnovane, čime je praktično priznala svesno obmanjivanje građana.

Još više kontroverzi izazvao je komentar drugog blokadera, koji je bez ustručavanja izjavio:

- Mi najbogatiji smo najglasniji protiv Vučića! -

Ova rečenica baca potpuno novo svetlo na motive protesta, sugerišući da borba nije usmerena ka boljem životu običnog naroda.

Podsetimo, N1 je izmislio laž o "dečaku iz Valjeva" koja je postala simbol medijske neodgovornosti, zloupotrebe emocija i opasnosti od informacija koje se plasiraju bez istine, dokaza i odgovornosti. To je postao primer pokušaja obojene revolucije kroz medijske grupe za pritisak.

Ipak, "ispumpano" je sve, a ostaje samo sećanje na laž.

Internet sve pamti, pa tako i brutalne laži N1 i Nove koje su za cilj imale da vaskrsnu nasilne proteste koji su već tada bili splasli, nakon što je narod većinski shvatio da ga blokaderi vode žednog preko vode.