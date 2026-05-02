Pojavio se snimak: Kalinića sačekali navijači ispred dvorane u Čajetini (Video)
Zlatibor je savladao Crvenu zvezdu rezultatom 94:89 u četvrtfinalu KLS, a duel je imao vruć završetak, kao i "treće poluvreme" van dvorane.
Domaćin je tako zadržao nadu da u slučaju senzacije u Beogradu može na Fajnal-for u Niš" Ipak, o samom susretu najmanje se priča. Tome je kumovao incident na terenu u kome su Matej Čibej i Nikola Kalinić završili u klinču.
Brzo je situacija eskalirala, pretvorila se u sukob.
Nisu se ni nakon toga smirile tenzije. Kada je isključen Nikola Kalinić pokušao je da se sukobi sa nekim na tribini. Dobrić je uspeo da smiri situaciju i saigrača sprovede do tunela kroz koji je odbijao da prođe.
Nisu se tenzije smirile ni nakon završetka meča kada su Kalnić i Ebuka Izundu odlučili da se vrate na tribinu i obračunaju sa određenim navijačima.
O svemu se na konferenciji za medije oglasio i Obradović...
Atmosfera je ostala naelektrisana i ispred same dvorane. Košarkaši beogradskog tima ispraćeni su do autobusa salvom zvižduka, dok je najdeblji kraj izvukao Kalinić, kojem je okupljena masa pogrdno skandirala dok je sa kapuljačom na glavi pokušavao da napusti objekat.
