Uznemirujući snimak zverskog napada na hrišćanku! Muškarac išutirao časnu sestru u srcu Jerusalima

KAMERA je zabeležila šokantan trenutak kada je bespomoćna časna sestra brutalno napadnuta od strane muškarca (36) u srcu Jerusalima.

Uznemirujući snimak nadzornih kamera pokazuje kako časna sestra hoda sama, kada jedan muškarac (Jevrejin) iznenada dotrčava do nje s leđa, a onda je punom snagom silovito gurnuo na pločnik. Časna sestra, obučena u tuniku, oborena je na tlo i brutalno išutirana usred dana.

Na snimku se vidi kako se previja od bolova i drži za glavu dok napadač odlazi, a zatim se iznenada vraća ka njoj. Potom počinje da je ponovo i iznova šutira dok ona bespomoćno leži na zemlji.

Napad je zaustavljen tek kada je prolaznik pritrčao da interveniše. Incident se dogodio ispred Čenakula na brdu Sion - mesta od velikog verskog značaja za hrišćane i Jevreje. Hrišćani veruju da je Isus upravo na tom mestu održao Poslednju večeru.

Policija je potvrdila da je osumnjičeni uhapšen.

- Osumnjičeni, 36-godišnji muškarac, identifikovan je i potom uhapšen od strane policije - saopštila je policija, dodajući da na svaki čin nasilja "motivisan potencijalno rasističkim pobudama i usmeren protiv pripadnika sveštenstva" gleda s "najvećom ozbiljnošću".

Policajci su naveli da je muškarac priveden "pod sumnjom za napad, pri čemu se ispituju svi mogući motivi".

Napad se dogodio u širem kontekstu tenzija, nakon odvojenog incidenta ranije ovog meseca, kada su izraelski vojnici uklonjeni sa borbenih dužnosti nakon što su uništili statuu Isusa Hrista u južnom Libanu. Taj čin izazvao je široku osudu.

Izraelska vojska saopštila je da incident posmatra sa „velikom ozbiljnošću“, dodajući da je ponašanje vojnika „u potpunosti nespojivo sa očekivanim vrednostima“.

Snimci koje je objavila policija pokazuju časnu sestru sa vidljivim modricama, dok se čini da napadač nosi cicit (tzitzit) – odevni predmet povezan sa pobožnim jevrejskim muškarcima. List Times of Israel izvestio je da je uhapšeni osumnjičeni Jevrejin.

Žrtva je 48-godišnja časna sestra, koja je ostala duboko potresena ovim događajem. Otac Olivier Pokilon je rekao: "Juče, oko 17:45 sati osetila je da joj neko prilazi s leđa i bacio je svom snagom na kamen.“

- Dok je sestra bila na zemlji, muškarac je počeo da je šutira i to više puta.

On je ranije osudio incident kao „ničim izazvan napad“, opisujući ga kao „čin verskog nasilja“ i upozorivši da je „pošast mržnje zajednički izazov“.

- Do okončanja sudskog postupka zahvaljujemo ljudima koji su pritekli u pomoć našoj sestri tokom napada kojem je bila izložena, diplomatama, akademicima i svima koji su pružili podršku - naveo je.

Francuski konzulat u Jerusalimu takođe je izdao saopštenje u kojem „najoštrije osuđuje“ napad.

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela nazvalo je napad „sramnim činom“, ističući da zemlja ostaje posvećena „zaštiti slobode veroispovesti i bogosluženja za sve vere“.

Fakultet humanističkih nauka na Hebrejskom univerzitetu upozorio je da ovo nije izolovan slučaj, već deo „zabrinjavajućeg obrasca“ neprijateljstva prema hrišćanima.

Jedan evropski diplomatski izvor potvrdio je te strahove, tvrdeći da su antihrišćanski ispadi - uključujući uvrede i pljuvanje sveštenstva - postali svakodnevna pojava.

Vadi Abunasar, koordinator Foruma hrišćana Svete zemlje, rekao je da su napadi na hrišćane u porastu, ali je upozorio da počinioci često izbegavaju ozbiljne posledice. Rekao je da oseća „veliki bes prema sistemu i veliku tugu jer smatra da se ovo uskoro neće završiti“.

- Često u ovakvim slučajevima nema hapšenja, a i kada ih ima, ponekad nakon jednog ili dva dana osumnjičeni budu pušteni - dodao je.

- U nekim slučajevima policija ne preporučuje tužilaštvu podizanje optužnice, a i kada dođe do optužnice, ona je blaga.

U međuvremenu, vlasti su saopštile da će oni koji su učestvovali u napadu maljem biti disciplinski kažnjeni, dok su u toku napori da se oštećena statua obnovi.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu takođe je osudio incident, rekavši: "Najoštrije osuđujem ovaj čin."

- Uveren sam da će biti preduzete potrebne stroge mere protiv onoga ko je počinio ovaj ružan čin - dodao je ministar spoljnih poslova Gideon Sar.

Američki ambasador Majk Hakabi nazvao je incident „skandaloznim činom“ i pozvao na odlučnu reakciju.

