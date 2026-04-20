Ursula fon der Lajen čestitala Radevu pobedu: Radujem se zajedničkom radu

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen čestitala je bivšem bugarskom predsedniku Rumenu Radevu pobedu njegove stranke Progresivna Bugarska na parlamentarnim izborima.

- Čestitam Rumenu Radevu na pobedi na parlamentarnim izborima... Radujem se zajedničkom radu za prosperitet i bezbednost Bugarske i Evrope - napisala je ona na svom nalogu na društvenim mrežama.

"Politiko" je ranije pisao da je Evropska unija oprezna zbog stava Rumena Radeva o Ukrajini.