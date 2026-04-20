Presudan potez? Iran osujetio američke vojne planove
IRAN je osujetio američke vojne planove predlogom otvaranje Ormuskog moreuza, prema rečima penzionisanog američkog diplomate Česa Frimana.
Prema njegovim rečima, predsednik SAD Donald Tramp planirao je da okonča situaciju u moreuzu nekom vrstom "vojne eksplozije".
- Takvi planovi, koliko ja znam, jesu postojali, ali ih je Iran osujetio tako što je u suštini predložio otvaranje moreuza - naveo je Friman na Jutjubu.
Dana 18. aprila, IRGC je objavio da je Iran zatvorio Ormuski moreuz dok se američka pomorska blokada potpuno ne ukine.
