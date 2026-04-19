Zelenski kao da je već u EU: Predlaže Evropi sopstveni sistem odbrane od balističkih raketa

В.Н.

19. 04. 2026. u 22:43

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Evropa mora da razvije sopstveni sistem odbrane od balističkih projektila, navodeći da Ukrajina već pregovara sa više zemalja o njegovom uspostavljanju i da bi takav sistem mogao da bude izgrađen u roku od godinu dana.

- Smatram da treba da imamo evropski protivbalistički odbrambeni sistem. Već razgovaramo sa više zemalja i radimo u tom pravcu - rekao je Zelenski, preneo je Rojters.

On je dodao da je cilj da se takav sistem izgradi u roku od godinu dana.

Zelenski je ocenio da je zadatak izuzetno složen, ali ostvarljiv, navodeći da je o toj inicijativi već razgovarao sa ključnim evropskim državama, koje nije imenovao.

Odbrana od balističkih raketa predstavlja jedan od najvećih izazova za Ukrajinu u ratu sa Rusijom, budući da samo određene vrste projektila iz američkog sistema "patriot" mogu da presretnu ruske balističke rakete, piše Rojters.

Jedini evropski protivbalistički sistem, italijansko-francuski SAMP/T, proizvodi se u relativno malim količinama.

U međuvremenu, kompanija "Fire Point", proizvođač ukrajinske krstareće rakete "Flamingo", saopštila je ranije ovog meseca da vodi razgovore sa evropskim firmama o pokretanju novog sistema protivvazdušne odbrane do naredne godine, kao jeftinije alternative sve teže dostupnom sistemu "patriot".

Zalihe raketa za sistem "patriot" sve su ograničenije zbog njihove široke upotrebe u Persijskom zalivu radi odbrane od iranskih napada.

