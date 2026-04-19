Zelenski kao da je već u EU: Predlaže Evropi sopstveni sistem odbrane od balističkih raketa

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Evropa mora da razvije sopstveni sistem odbrane od balističkih projektila, navodeći da Ukrajina već pregovara sa više zemalja o njegovom uspostavljanju i da bi takav sistem mogao da bude izgrađen u roku od godinu dana.

- Smatram da treba da imamo evropski protivbalistički odbrambeni sistem. Već razgovaramo sa više zemalja i radimo u tom pravcu - rekao je Zelenski, preneo je Rojters.

On je dodao da je cilj da se takav sistem izgradi u roku od godinu dana.

Zelenski je ocenio da je zadatak izuzetno složen, ali ostvarljiv, navodeći da je o toj inicijativi već razgovarao sa ključnim evropskim državama, koje nije imenovao.

Odbrana od balističkih raketa predstavlja jedan od najvećih izazova za Ukrajinu u ratu sa Rusijom, budući da samo određene vrste projektila iz američkog sistema "patriot" mogu da presretnu ruske balističke rakete, piše Rojters.

Jedini evropski protivbalistički sistem, italijansko-francuski SAMP/T, proizvodi se u relativno malim količinama.

U međuvremenu, kompanija "Fire Point", proizvođač ukrajinske krstareće rakete "Flamingo", saopštila je ranije ovog meseca da vodi razgovore sa evropskim firmama o pokretanju novog sistema protivvazdušne odbrane do naredne godine, kao jeftinije alternative sve teže dostupnom sistemu "patriot".

Zalihe raketa za sistem "patriot" sve su ograničenije zbog njihove široke upotrebe u Persijskom zalivu radi odbrane od iranskih napada.

