OVO JE CIFRA ZA KOJU ZELENSKI ŠALJE LJUDE U PAKAO: Evo za koliko novca ukrajinski vojnici sada idu na prvu liniju fronta
UKRAJINA je potvrdila da će značajno povećati plate svojim vojnicima i nastojati da privuče više stranih boraca, objavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Odluka dolazi u trenutku kada se ukrajinska vojska suočava sa ozbiljnim nedostatkom osoblja nakon četiri godine iscrpljujćeg rata sa Rusijom.
Vlada u Kijevu je u maju objavila da će razmotriti mere za jačanje vojnog osoblja nakon što su mirovni pregovori sa Rusijom zastali.
Nakon sastanka sa ključnim ministrima, ukrajinski predsednik je potvrdio dogovor o daljoj transformaciji vojske.
- Dogovorili smo se kako da povćamo finansijsku otpornost naše odbrane. Kabinet ministara će odobriti konkretan mehanizam, a vlada bi trebalo da počne sa isplatama prvih novih vojnih jedinica već u junu - rekao je Zelenski.
Udvostručene plate
Ove mere su odgovor na rastuće izazove sa kojima se Ukrajina suočava u popunjavanju svojih redova. Priliv dobrovoljaca je znatno manji u poređenju sa početkom rata, a prisilna mobilizacija nailazi na otpor i probleme poput korupcije i izbegavanja regrutacije. Kao odgovor na to, Ukrajina je već snizila starosnu granicu za regrutaciju sa 27 na 25 godina.
Reforme se finansiraju zajmom Evropske unije od 90 milijardi evra, koji je povćao budžet za odbranu na rekordnih 4,4 biliona grivni, odnosno oko 97 milijardi dolara. Očekuje se da će sredstva početi da pristižu ovog meseca.
Prema rečima Zelenskog, osnovna vojna plata će se povećati za trćinu na 30.000 grivni (oko 600 evra), u skladu sa prosečnom platom u zemlji, koja je tokom rata stalno rasla zbog nedostatka radne snage.
Najveće povećanje će osetiti pešadijci na frontu. Njihov prosečan mesečni prihod će dramatično porasti na 300.000 grivni, odnosno oko 6.000 evra, u poređenju sa trenutnih 100.000 do 150.000 grivni.
Pored toga, uvode se novi ugovori na određeno vreme, izveštava Gardijan, na deset, 14 ili 24 meseca za borbenu dužnost. Promena ima za cilj da obezbedi vću predvidljivost za vojnike, od kojih mnogi služe bez definisanog datuma demobilizacije od početka invazije.
Povećano regrutovanje stranih dobrovoljaca
Predsednik Zelenski je takođe naredio stvaranje znatno više mogućnosti za strane dobrovoljce da se pridruže ukrajinskoj vojsci i otvaranje dodatnih kanala za regrutaciju.
Novi cilj je da stranci popune između 30 i 50 procenata činova u jurišnim jedinicama i pešadiji. Paralelno sa ovim merama, Ukrajina je takođe uvela digitalni sistem pod nazivom "Rezerva+" kako bi modernizovala i pojednostavila proces vojne registracije i mobilizacije. Ovaj sistem je povezan sa drugim državnim registrima kako bi se automatski proverili podaci i smanjila mogućnost izbegavanja vojnih obaveza.
Uprkos ovim naporima, nedostatak osoblja ostaje kritičan problem, koji neki komandanti na terenu vide kao značajniji od nedostatka municije.
(Kurir)
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