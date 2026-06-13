SRBIN JE HIT NA SVETSKOM PRVENSTVU! Doneo bod Bosni i Hercegovini pa ispisao istoriju!

JOVO Lukić, ime je koje će nakon jučerašnje utakmice zapamtiti svi.

FOTO: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Doneo je bod Bosni i Hercegovini protiv Kanade (1:1), a tom prilikom momak iz Srbije ispisao je istoriju. Postao je prvi napadač još od 1966. godine koji je na jednom meču Svetskog prvenstva dobio devet od devet vazdušnih duela.

Momak rođen u Šapcu našao se u centru pažnje svetske javnosti nakon partije koja mu je donela i istorijski rekord na Mundijalima.

Uz prvenac u dresu nacionalnog tima na najvećoj fudbalskoj sceni, Lukić je statistički uradio nešto što nije pošlo za rukom nijednom napadaču još od 1966. godine.

Prema podacima kompanije "Opta", reprezentativac Bosne i Hercegovine postao je prvi centarfor u istoriji Svetskih prvenstava koji je na jednom meču učestvovao u najmanje devet vazdušnih duela i iz svakog izašao kao pobednik. Protiv Kanade imao je učinak 9 od 9 u skok igri, čime je postavio novi rekord Mundijala.

Njegova dominacija u vazduhu nije prošla nezapaženo.

Upravo zahvaljujući golu, ali i impresivnim brojkama u duelima, Lukić je dospeo među najpraćenije fudbalere turnira i trenutno se nalazi u samom vrhu liste najpretraživanijih igrača na Transfermarktu.

Dosadašnji rekord držao je danski napadač Jusuf Poulsen, ali ga je reprezentativac BiH nadmašio već na svom prvom nastupu na ovogodišnjem šampionatu.

Mundijal je tek počeo, a Jovo Lukić je već uspeo da skrene pažnju kompletnog fudbalskog sveta.

Sledeći meč na šampionatu sveta BiH igra 18. juna na "Sofi" stadionu u SAD protiv selekcije Švajcarske (21.00), koja večeras od 21.00 igra svoj prvi meč, a rival joj je reprezentacija Katara.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“