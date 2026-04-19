Zelenski i Stub: Razgovarali o ukrajinskom frontu i izazovima rata u Iranu
PREDSEDNICI Ukrajine i Finske, Vladimir Zelenski i Aleksander Stub, razgovarali su o situaciji na ukrajinskom frontu, kao i o izazovima nastalim usled rata u Iranu, prenela je danas agencija Ukrinform.
-Zahvaljujem finskom predsedniku Stubu na uvek sadržajnim razgovorima. Razmotrili smo situaciju na frontu u Ukrajini i izazove koje je doneo rat u Iranu, kao i naše izglede da ojačamo bezbednost, naveo je Zelenski na Telegramu.
Dvojica zvaničnika su takođe razgovarala o diplomatskim aktivnostima sa SAD i saradnji sa evropskim institucijama.
Ukrajinski predsednik je istovremeno zahvalio Stubu na njegovoj podršci, preneo je Ukrinform.
(Tanjug)
Preporučujemo
Sam sebi kopa raku: Zelenski kukao na SAD što su opet ublažile sankcije za rusku naftu
19. 04. 2026. u 10:16
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
