Zelenski i Stub: Razgovarali o ukrajinskom frontu i izazovima rata u Iranu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 04. 2026. u 19:48

PREDSEDNICI Ukrajine i Finske, Vladimir Zelenski i Aleksander Stub, razgovarali su o situaciji na ukrajinskom frontu, kao i o izazovima nastalim usled rata u Iranu, prenela je danas agencija Ukrinform.

Зеленски и Стуб: Разговарали о украјинском фронту и изазовима рата у Ирану

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

-Zahvaljujem finskom predsedniku Stubu na uvek sadržajnim razgovorima. Razmotrili smo situaciju na frontu u Ukrajini i izazove koje je doneo rat u Iranu, kao i naše izglede da ojačamo bezbednost, naveo je Zelenski na Telegramu.

Dvojica zvaničnika su takođe razgovarala o diplomatskim aktivnostima sa SAD i saradnji sa evropskim institucijama.

Ukrajinski predsednik je istovremeno zahvalio Stubu na njegovoj podršci, preneo je Ukrinform.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

