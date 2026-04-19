Zelenski i Stub: Razgovarali o ukrajinskom frontu i izazovima rata u Iranu

PREDSEDNICI Ukrajine i Finske, Vladimir Zelenski i Aleksander Stub, razgovarali su o situaciji na ukrajinskom frontu, kao i o izazovima nastalim usled rata u Iranu, prenela je danas agencija Ukrinform.

-Zahvaljujem finskom predsedniku Stubu na uvek sadržajnim razgovorima. Razmotrili smo situaciju na frontu u Ukrajini i izazove koje je doneo rat u Iranu, kao i naše izglede da ojačamo bezbednost, naveo je Zelenski na Telegramu.

Dvojica zvaničnika su takođe razgovarala o diplomatskim aktivnostima sa SAD i saradnji sa evropskim institucijama.

Ukrajinski predsednik je istovremeno zahvalio Stubu na njegovoj podršci, preneo je Ukrinform.

