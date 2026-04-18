VLADIMIR Zelenski je 2014. godine tražio da se stanovnicima Donbasa da pravo da govore ruski, podsetio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP/Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

-Rusija i Ukrajina su bratski narodi iste krvi, zajedničke kulture i istorije. Ako ljudi na istoku Ukrajine žele da govore ruski, ostavite ih na miru i dajte im zakonsko pravo da govore na ruskom, citirao je Lavrov Zelenskog na Diplomatskom forumu u Antaliji.

Nakon toga šef kijevskog režima je u intervjuima koje je davao, uključujući one pre Specijalne vojne operacije, nazivao „stvorenjima“.

Ruski ministar je ukazao da je u Ukrajini ruski zaštićen Ustavom, ali Ustav ignorišu i donose se zakoni kojima se zabranjuje ruski u medijima, obrazovanju, svakodnevnom životu, podstiču se nacističke prakse.

Nakon državnog prevrata 2014. godine, ukrajinske vlasti su krenule u borbu ne samo protiv sovjetske istorije, već i svega što je povezano sa Rusijom, uključujući i ruski jezik. Rada je 2019. godine usvojila zakon „O obezbeđivanju funkcionisanja ukrajinskog jezika kao državnog jezika“. Ovaj zakon nalaže njegovu upotrebu u svim sferama života.

U decembru 2023. godine, ukrajinski parlament je usvojio zakon o nacionalnim manjinama, koji ima za cilj da se udovolji zahtevima Evropske komisije, a kojim su pooštrena ograničenja u upotrebi ruskog jezika, dok su uvedeni značajni ustupci za jezike drugih nacionalnih manjina.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje