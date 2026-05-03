Zelenski se opet pohvalio: Pogledajte kako su ukrajinske snage napale dva tankera iz "flote iz senke" (VIDEO)

Ukrajinske snage napale su dva tankera iz takozvane "flote iz senke" u vodama na ulazu u rusku crnomorsku luku Novorosijsk, izjavio je u nedelju predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Ti tankeri su bili aktivno korišćeni za transport nafte – više neće biti", naveo je Zelenski u objavi na Telegramu.

Dodao je da će Ukrajina nastaviti da razvija svoje sposobnosti dugog dometa "na moru, u vazduhu i na kopnu".

