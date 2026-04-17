Tramp pojasnio: Ormuski moreuz je otvoren - blokada važi samo za Iran

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je dva puta odgovorio na društvenoj mreži Truth Social nakon što je Iran objavio da je otvorio Ormuski moreuz za potpunu plovidbu.

foto: Andrew Leyden/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Takođe je rekao da će američka pomorska blokada vezana za Iran ostati na snazi dok se pregovori u potpunosti ne završe.

Trump:



The Strait of Hormuz is completely open and ready for business and full passage, but the naval blockade will remain in full force and effect as it pertains to Iran only, until our transaction with Iran is 100% complete! pic.twitter.com/YMGS5BUGjD — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

- Iran je upravo objavio da je njihov moreuz potpuno otvoren i spreman za potpuni prolaz. Hvala vam! - napisao je Tramp u prvoj objavi.

U drugoj objavi je rekao da je Ormuski moreuz „potpuno otvoren i spreman za poslovanje i potpuni prolaz“, ali da će pomorska blokada ostati „na snazi“ kada je u pitanju samo Iran.

„Trebalo bi da ide veoma brzo“

Tramp tvrdi da će blokada ostati na snazi dok se američki „sporazum“ sa Iranom ne završi „100 odsto“.

- Ovaj proces bi trebalo da ide veoma brzo jer je većina tačaka već dogovorena - napisao je.

Nije pojasnio šta tačno misli pod „sporazumom“, ali formulacija saopštenja sugeriše da je mislio na širi sporazum sa Teheranom.

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja