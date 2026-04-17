Tramp pojasnio: Ormuski moreuz je otvoren - blokada važi samo za Iran

P. Đurđević

17. 04. 2026. u 16:20

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je dva puta odgovorio na društvenoj mreži Truth Social nakon što je Iran objavio da je otvorio Ormuski moreuz za potpunu plovidbu.

Takođe je rekao da će američka pomorska blokada vezana za Iran ostati na snazi dok se pregovori u potpunosti ne završe.

- Iran je upravo objavio da je njihov moreuz potpuno otvoren i spreman za potpuni prolaz. Hvala vam! - napisao je Tramp u prvoj objavi.

U drugoj objavi je rekao da je Ormuski moreuz „potpuno otvoren i spreman za poslovanje i potpuni prolaz“, ali da će pomorska blokada ostati „na snazi“ kada je u pitanju samo Iran.

„Trebalo bi da ide veoma brzo“

Tramp tvrdi da će blokada ostati na snazi dok se američki „sporazum“ sa Iranom ne završi „100 odsto“.

- Ovaj proces bi trebalo da ide veoma brzo jer je većina tačaka već dogovorena - napisao je.

Nije pojasnio šta tačno misli pod „sporazumom“, ali formulacija saopštenja sugeriše da je mislio na širi sporazum sa Teheranom.

(Indeks.hr)

