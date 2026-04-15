SAD ne odustaju od Grenlanda: Tramp ponovo izaziva Evropu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u intervjuu za Fox Njuz ponovno je otvorio pitanje Grenlanda, poručivši da bi SAD trebalo da preuzmu kontrolu nad tim teritorijem zbog globalne sigurnosti.

- Kako možete imati državu... Kako možete imati grupu država s takvim stavom? Pogledajte Grenland. Trebali bismo imati Grenland kako bismo zaštitili svet od Rusije i Kine. Čim se to spomene, odjednom počnu... svi... ova država ne bi trebalo da plaća bilione dolara NATO-u - rekao je Tramp.

Trump: " Look at Greenland. We should have Greenland to protect the world against Russia and China…This country should not be paying trillions of dollars to NATO." pic.twitter.com/HCnr1R2tcW — The Bulwark (@BulwarkOnline) April 15, 2026

Sukob s Danskom i Evropskom unijom zbog Grenlanda

Tramp već duže vreme zagovara ideju da SAD preuzme Grenland, autonomnu teritoriju unutar Kraljevine Danske, što je izazvalo oštre reakcije Kopenhagena i Brisela.

Danske vlasti više su puta jasno poručile da Grenland nije na prodaju, dok su čelnici Evropske unije takve izjave ocenili neprihvatljivim.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Tramp ranije sugerisao mogućnost vojnog preuzimanja ostrva, što je izazvalo zabrinutost među evropskim saveznicima. Iako je kasnije, u govoru na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, rekao da ne planira da koristi vojsku, istakao je da SAD ne odustaje od ideje preuzimanja Grenlanda.

Kritike NATO-a i pretnje povlačenjem

Tramp već godinama optužuje saveznike da ne izdvajaju dovoljno za odbranu i da se oslanjaju na američku vojnu moć.

U više navrata dovodio je u pitanje budućnost američkog članstva u NATO-u, uz tvrdnje da savez nema dovoljnu snagu odvraćanja. Tramp je ranije govorio da je Alijansa "tigar od papira", kao i da se ruski predsednik Vladimir Putin ne boji saveza, nego Sjedinjenih Američkih Država.

(Index Vijesti)

