SAD ne odustaju od Grenlanda: Tramp ponovo izaziva Evropu

Dragana Drlačić

15. 04. 2026. u 16:11

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u intervjuu za Fox Njuz ponovno je otvorio pitanje Grenlanda, poručivši da bi SAD trebalo da preuzmu kontrolu nad tim teritorijem zbog globalne sigurnosti.

САД не одустају од Гренланда: Трамп поново изазива Европу

AP Photo, File

- Kako možete imati državu... Kako možete imati grupu država s takvim stavom? Pogledajte Grenland. Trebali bismo imati Grenland kako bismo zaštitili svet od Rusije i Kine. Čim se to spomene, odjednom počnu... svi... ova država ne bi trebalo da plaća bilione dolara NATO-u - rekao je Tramp.

Sukob s Danskom i Evropskom unijom zbog Grenlanda

Tramp već duže vreme zagovara ideju da SAD preuzme Grenland, autonomnu teritoriju unutar Kraljevine Danske, što je izazvalo oštre reakcije Kopenhagena i Brisela.

Danske vlasti više su puta jasno poručile da Grenland nije na prodaju, dok su čelnici Evropske unije takve izjave ocenili neprihvatljivim.

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Tramp ranije sugerisao mogućnost vojnog preuzimanja ostrva, što je izazvalo zabrinutost među evropskim saveznicima. Iako je kasnije, u govoru na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, rekao da ne planira da koristi vojsku, istakao je da SAD ne odustaje od ideje preuzimanja Grenlanda.

Kritike NATO-a i pretnje povlačenjem

Tramp već godinama optužuje saveznike da ne izdvajaju dovoljno za odbranu i da se oslanjaju na američku vojnu moć.

U više navrata dovodio je u pitanje budućnost američkog članstva u NATO-u, uz tvrdnje da savez nema dovoljnu snagu odvraćanja. Tramp  je ranije govorio da je Alijansa "tigar od papira", kao i da se ruski predsednik Vladimir Putin ne boji saveza, nego Sjedinjenih Američkih Država.

(Index Vijesti)

Bonus video:RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pročitajte više

Najnovije iz rubrike

Obaveza da se ima stav
Obaveza da se ima stav

Kod Amerikanaca, kako mi, i to veoma pogrešno, zbirno nazivamo sve žitelje, dela i misli stanovnika Sjedinjenih država – uvažavam jednu stvar, koja im je zajednička: „Što je u izlogu to je i u radnji."

15. 04. 2026. u 17:28

Uznemirujući snimak: Žena došla na utakmicu i videla muža s ljubavnicom, a onda... (Video)

Uznemirujući snimak: Žena došla na utakmicu i videla muža s ljubavnicom, a onda... (Video)