SAD ne odustaju od Grenlanda: Tramp ponovo izaziva Evropu
AMERIČKI predsednik Donald Tramp u intervjuu za Fox Njuz ponovno je otvorio pitanje Grenlanda, poručivši da bi SAD trebalo da preuzmu kontrolu nad tim teritorijem zbog globalne sigurnosti.
- Kako možete imati državu... Kako možete imati grupu država s takvim stavom? Pogledajte Grenland. Trebali bismo imati Grenland kako bismo zaštitili svet od Rusije i Kine. Čim se to spomene, odjednom počnu... svi... ova država ne bi trebalo da plaća bilione dolara NATO-u - rekao je Tramp.
Sukob s Danskom i Evropskom unijom zbog Grenlanda
Tramp već duže vreme zagovara ideju da SAD preuzme Grenland, autonomnu teritoriju unutar Kraljevine Danske, što je izazvalo oštre reakcije Kopenhagena i Brisela.
Danske vlasti više su puta jasno poručile da Grenland nije na prodaju, dok su čelnici Evropske unije takve izjave ocenili neprihvatljivim.
Napetosti su dodatno porasle nakon što je Tramp ranije sugerisao mogućnost vojnog preuzimanja ostrva, što je izazvalo zabrinutost među evropskim saveznicima. Iako je kasnije, u govoru na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, rekao da ne planira da koristi vojsku, istakao je da SAD ne odustaje od ideje preuzimanja Grenlanda.
Kritike NATO-a i pretnje povlačenjem
Tramp već godinama optužuje saveznike da ne izdvajaju dovoljno za odbranu i da se oslanjaju na američku vojnu moć.
U više navrata dovodio je u pitanje budućnost američkog članstva u NATO-u, uz tvrdnje da savez nema dovoljnu snagu odvraćanja. Tramp je ranije govorio da je Alijansa "tigar od papira", kao i da se ruski predsednik Vladimir Putin ne boji saveza, nego Sjedinjenih Američkih Država.
(Index Vijesti)
