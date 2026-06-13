HAOS U VOJNOJ BAZI: Avion ratnog vazduhoplovstva u plamenu (VIDEO)
TRANSPORTNI avion AN-32 indijskog ratnog vazduhoplovstva zapalio se nakon sletanja u vojnoj bazi u Džorhatu u Asamu, a status posade za sada nije poznat, saopštili su zvaničnici.
Transportni avion AN-32 indijskog ratnog vazduhoplovstva doživeo je nesreću prilikom sletanja u vojnoj bazi u Džorhatu u saveznoj državi Asam, a status posade za sada nije poznat.
Prema prvim informacijama, avion se nakon sletanja zapalio unutar baze, preneo je "Indija tudej".
Požar je stavljen pod kontrolu, ali uzrok nesreće još uvek nije utvrđen. Indijsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je do incidenta došlo tokom rutinskog sletanja, ali da će dodatni detalji biti objavljeni nakon početne istrage.
Vatrogasne i spasilačke ekipe odmah su upućene na lice mesta, a visoki zvaničnici vazduhoplovstva takođe su stigli u bazu kako bi procenili situaciju.
Za sada nema potvrđenih informacija o mogućim žrtvama ili stepenu povreda članova posade. Istraga o uzroku nesreće je u toku.
(Tanjug)
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