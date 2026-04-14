Izrael bombardovao grad u Libanu: Udar na bazu Hezbolaha
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su da su sinoć izvele niz vazdušnih napada na brojne lokacije Hezbolaha u gradu Adšit na jugu Libana.
Napadi su izvedeni nakon što je IDF saopštila da je identifikovala „povećanu aktivnost terorističke organizacije Hezbolah u selu“.
Od eskalacije neprijateljstava 2. marta, Hezbolah je ispalio oko 130 raketa iz Adšita na trupe u južnom Libanu i na Izrael, posebno na Kirjat Šmonu, navodi vojska.
Među pogođenim lokacijama u gradu bili su skladišta oružja, raketni bacači i sedište Hezbolaha, navodi vojska.
IDF kaže da je u napadima ubijeno i nekoliko operativaca Hezbolaha koji su planirali napade na Izrael.
timesofisrael.com
Preporučujemo
Komentari (0)