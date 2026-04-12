SUD U JERUSALIMU: Odložio Netanjahuovo svedočenje u procesu
OKRUŽNI sud u Jerusalimu prihvatio je danas zahtev premijera Izraela Benjamina Netanjahua da se otkažu tri zakazana ročišta za njegovo svedočenje u postupku za korupciju, uz obavezu da se do četvrtka izjasni o mogućnosti nastavka svedočenja naredne nedelje.
Istovremeno, sud je zatražio od njegovog advokata Amita Hadada da dostavi ažurirane informacije o tome da li će Netanjahu biti u mogućnosti da svedoči naredne nedelje, navodi Tajms of Izrael.
Ročišta u ovom predmetu, kao i u brojnim drugim krivičnim postupcima, bila su obustavljena tokom rata sa Iranom, kada su sudovi radili u vanrednom režimu.
Nakon stupanja na snagu prekida vatre prošle nedelje, Netanjahu je zatražio dodatno dvonedeljno odlaganje nastavka svedočenja, pozivajući se na bezbednosnu i diplomatsku situaciju posle sukoba.
Državno tužilaštvo Izraela saglasilo se da se otkažu ročišta za ovu nedelju, ali je zatražilo da se eventualni zahtevi za odlaganje naredne nedelje ponovo podnesu i razmotre.
Sud je prihvatio takav stav i naložio Hadadu da do četvrtka dostavi informaciju o tome da li će premijer moći da nastavi svedočenje naredne nedelje.
(Tanjug)
