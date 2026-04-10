VENS UPOZORIO IRAN: Ne pokušavajte da nas prevarite
POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens upozorio je Iran da ne pokušava da "manipuliše" američku stranu, ističući da Vašington ostaje spreman za pregovore ukoliko Teheran pristupi dijalogu u dobroj veri.
Vens je, pre polaska u Islamabad na pregovore, rekao da očekuje konstruktivan ishod razgovora, ali je naglasio da će stav američke strane zavisiti od ponašanja iranskih predstavnika.
-Radujemo se pregovorima i verujem da će biti pozitivni. Ako Iran bude pregovarao u dobroj veri, spremni smo na otvoren pristup, naveo je on, prenosi Asošiejted pres.
On je dodao da će, ukoliko dođe do pokušaja obmane, američki pregovarački tim zauzeti znatno oštriji pristup.
-Ako pokušaju da nas prevare, neće naići na prijemčiv stav naše delegacije, poručio je Vens i dodao da je američki predsednik Donald Tramp "dao neke prilično jasne smernice" o tome kako bi pregovori trebalo da teku.
Međutim, Vens nije otkrio detalje i nije odgovarao na pitanja novinara koji su putovali sa njim.
Prema navodima američkih zvaničnika, pregovori u Pakistanu deo su šire diplomatske inicijative usmerene ka smanjenju tenzija i mogućem okončanju sukoba koji traje više od mesec dana.
U delegaciji, pored Vensa, nalaze se i specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i savetnik Džared Kušner.
Američka administracija je saopštila da je cilj razgovora postizanje održivog sporazuma, dok detalji o formatu pregovora nisu precizirani.
Tanjug
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)