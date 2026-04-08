Svet

ŠOK U VAŠINGTONU: Šumer nazvao Trampa "vojnim kretenom", Amerika u gorem stanju nego ikad

В.Н.

08. 04. 2026. u 19:31

VOĐA manjine u Senatu Čak Šumer, demokrata, nazvao je predsednika SAD Donalda Trampa "vojnim kretenom" tvrdeći da je nacija sada "u gorem položaju" u poređenju sa vremenom kada je vrhovni komandant prvi put pokrenuo ratne napore u Iranu.

ШОК У ВАШИНГТОНУ: Шумер назвао Трампа војним кретеном, Америка у горем стању него икад

Foto: Profimedia/ ZUMAPRESS.com / MEGA

"Tramp je vojni kreten. Njegov rat, sa cenom od 44 milijarde dolara i gasom od preko 4 dolara, učinio nas je danas gorima nego što smo bili kada ga je započeo", tvrdio je Šumer u objavi i dodao:

"A ako ponovo pokrene ovaj rat, bićemo u još gorem stanju. Moramo usvojiti našu Rezoluciju o ratnim ovlašćenjima kako bismo zauvek okončali ovaj rat", dodao je senator.

Podsetimo, nakon što je u utorak ujutru upozorio da će čitava "civilizacija večeras umreti i da se nikada više neće vratiti", Tramp je kasnije u utorak uveče objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre sa Iranom. Najavljen je nastavak pregovora u Pakistanu i moguće smirivanje napetosti na Bliskom istoku.

(Fox News)

BONUS VIDEO: 

0 18

