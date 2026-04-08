ŠOK U VAŠINGTONU: Šumer nazvao Trampa "vojnim kretenom", Amerika u gorem stanju nego ikad

VOĐA manjine u Senatu Čak Šumer, demokrata, nazvao je predsednika SAD Donalda Trampa "vojnim kretenom" tvrdeći da je nacija sada "u gorem položaju" u poređenju sa vremenom kada je vrhovni komandant prvi put pokrenuo ratne napore u Iranu.

Foto: Profimedia/ ZUMAPRESS.com / MEGA

"Tramp je vojni kreten. Njegov rat, sa cenom od 44 milijarde dolara i gasom od preko 4 dolara, učinio nas je danas gorima nego što smo bili kada ga je započeo", tvrdio je Šumer u objavi i dodao:

"A ako ponovo pokrene ovaj rat, bićemo u još gorem stanju. Moramo usvojiti našu Rezoluciju o ratnim ovlašćenjima kako bismo zauvek okončali ovaj rat", dodao je senator.

Trump is a military moron.



His war, with a price tag of $44 billion and $4+ gas, made us worse off today than we were when he started it.



And if he restarts this war we will be in even worse shape. We must pass our War Powers Resolution to end this war for good. — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 8, 2026

Podsetimo, nakon što je u utorak ujutru upozorio da će čitava "civilizacija večeras umreti i da se nikada više neće vratiti", Tramp je kasnije u utorak uveče objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre sa Iranom. Najavljen je nastavak pregovora u Pakistanu i moguće smirivanje napetosti na Bliskom istoku.

(Fox News)

BONUS VIDEO: