"VEĆ VIDIMO VELIKO INTERESOVANJE" Lavrov: Naša je odgovornost da branimo ugled Severnog morskog puta

ULOGA severnih regiona Rusije u osiguravanju bezbednosti zemlje je nezamenljiva, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Naša je odgovornost da branimo ugled Severnog morskog puta u okviru obezbeđivanja legitimnih interesa Rusije i tu je uloga naših regiona, posebno severnih, naravno, nezamenljiva - rekao je ruski ministar na 46. sednici Saveta šefova subjekata Ruske Federacije pri ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Prema njegovim rečima, korišćenje Severnog morskog puta u aktuelnoj međunarodnoj situaciji biće posebno važno u pogledu globalnih transportnih logističkih ruta.

- Već vidimo veliko interesovanje zemalja koje su se donedavno strogo pridržavale zapadnih sankcija, kao što je, na primer Japan. Bukvalno pre neki dan su izneli takav predlog, o čemu su naši stručnjaci već počeli da komentarišu u štampi... Ali činjenica je da će se pouzdanost Severnog morskog puta u očima svetskih kompanija i zemalja koje se bave trgovinom na međunarodnim tržištima povećati - naglasio je on.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Lavrov je napomenuo da Rusija želi smirivanje situacije na osnovu balansa interesa.

- Geopolitička situacija se menja i pod svim okolnostima, naravno, želimo smirivanje Bliskog istoka na osnovu balansa interesa svih zemalja u regionu bez izuzetka – i Irana i svih njegovih suseda - zaključio je Lavrov.

(Sputnjik)

