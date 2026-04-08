Svet

"VEĆ VIDIMO VELIKO INTERESOVANJE" Lavrov: Naša je odgovornost da branimo ugled Severnog morskog puta

В. Н.

08. 04. 2026. u 11:20

ULOGA severnih regiona Rusije u osiguravanju bezbednosti zemlje je nezamenljiva, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

- Naša je odgovornost da branimo ugled Severnog morskog puta u okviru obezbeđivanja legitimnih interesa Rusije i tu je uloga naših regiona, posebno severnih, naravno, nezamenljiva - rekao je ruski ministar na 46. sednici Saveta šefova subjekata Ruske Federacije pri ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Prema njegovim rečima, korišćenje Severnog morskog puta u aktuelnoj međunarodnoj situaciji biće posebno važno u pogledu globalnih transportnih logističkih ruta.

- Već vidimo veliko interesovanje zemalja koje su se donedavno strogo pridržavale zapadnih sankcija, kao što je, na primer Japan. Bukvalno pre neki dan su izneli takav predlog, o čemu su naši stručnjaci već počeli da komentarišu u štampi... Ali činjenica je da će se pouzdanost Severnog morskog puta u očima svetskih kompanija i zemalja koje se bave trgovinom na međunarodnim tržištima povećati - naglasio je on.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Lavrov je napomenuo da Rusija želi smirivanje situacije na osnovu balansa interesa.

- Geopolitička situacija se menja i pod svim okolnostima, naravno, želimo smirivanje Bliskog istoka na osnovu balansa interesa svih zemalja u regionu bez izuzetka – i Irana i svih njegovih suseda - zaključio je Lavrov.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRVA DVA BRODA PROŠLA KROZ ORMUSKI MOREUZ
0 1

PRVA DVA BRODA PROŠLA KROZ ORMUSKI MOREUZ

DVA broda su prošla kroz Ormuski moreuz nakon što je Iran pristao da ponovo otvori taj strateški važan plovni put kao deo sporazuma o primirju, objavila je danas MarineTraffic organizacija koja pruža informacije o kretanju brodova i trenutnoj lokaciji brodova u lukama i pristaništima.

08. 04. 2026. u 13:19

Politika
Tenis
Fudbal
HULIGANI MALTRETIRALI BESKUĆNIKA, A ONDA SE DOGODILO NEŠTO NEVEROVATNO: Mislio sam da haluciniram

HULIGANI MALTRETIRALI BESKUĆNIKA, A ONDA SE DOGODILO NEŠTO NEVEROVATNO: "Mislio sam da haluciniram"