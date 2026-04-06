BIVŠI SAVETNIK OBAME OŠTRO KRITIKUJE: Videćemo da li će američka vojska reći „ne“ Trampu

BEN Rouds, bivši zamenik savetnika za nacionalnu bezbednost Baraka Obame, oštro je kritikovao pristup američkog predsednika Donalda Trampa ratu sa Iranom, izveštava Bi-Bi-Si.

Rouds je rekao da trenutna strategija „sve više izgleda kao jedan čovek u sobi koji donosi odluke“, upozoravajući da Tramp ne prati uobičajene procese donošenja odluka.

"On se ne oslanja na savetnike“

U intervjuu za Bi-Bi-Si Radio 4, Rouds je istakao da Tramp izgleda ne koristi uobičajene političke i vojne savetnike.

- Čini se da se ne oslanja na savetnike ili da prati normalan proces - rekao je.

Takođe je dodao da predsednik rizikuje kršenje međunarodnog prava preteći napadima na civilnu infrastrukturu.

"Videćemo da li će vojska reći ne“

- Videćemo da li je američka vojska spremna da kaže ne Trampu - rekao je Rouds.

On veruje da se rat ne može okončati vojno, već samo pregovorima.

- Iran je oslabljen napadima, ali je u nekim aspektima i ojačan, na primer kroz demonstraciju moći u Ormuskom moreuzu - zaključio je on.

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja