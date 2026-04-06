BIVŠI SAVETNIK OBAME OŠTRO KRITIKUJE: Videćemo da li će američka vojska reći „ne“ Trampu
BEN Rouds, bivši zamenik savetnika za nacionalnu bezbednost Baraka Obame, oštro je kritikovao pristup američkog predsednika Donalda Trampa ratu sa Iranom, izveštava Bi-Bi-Si.
Rouds je rekao da trenutna strategija „sve više izgleda kao jedan čovek u sobi koji donosi odluke“, upozoravajući da Tramp ne prati uobičajene procese donošenja odluka.
"On se ne oslanja na savetnike“
U intervjuu za Bi-Bi-Si Radio 4, Rouds je istakao da Tramp izgleda ne koristi uobičajene političke i vojne savetnike.
- Čini se da se ne oslanja na savetnike ili da prati normalan proces - rekao je.
Takođe je dodao da predsednik rizikuje kršenje međunarodnog prava preteći napadima na civilnu infrastrukturu.
"Videćemo da li će vojska reći ne“
- Videćemo da li je američka vojska spremna da kaže ne Trampu - rekao je Rouds.
On veruje da se rat ne može okončati vojno, već samo pregovorima.
- Iran je oslabljen napadima, ali je u nekim aspektima i ojačan, na primer kroz demonstraciju moći u Ormuskom moreuzu - zaključio je on.
(Indeks.hr)
Preporučujemo
POGOĐEN TEHERANSKI UNIVERZITET Iran: To je simbol Trampovog ludila
06. 04. 2026. u 10:41
IRAN UPOZORAVA: Tramp otvoreno preti ratnim zločinima
06. 04. 2026. u 10:01
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
