POGOĐEN TEHERANSKI UNIVERZITET Iran: To je simbol Trampovog ludila

VAZDUŠNI napad pogodio je Tehnološki univerzitet Šarif u Teheranu, oštetivši tehnološki centar i džamiju u kampusu i ostavivši delove grada bez gasa, izveštava BBC Persian.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se širi iznad prestonice, dok su vlasti potvrdile da je snabdevanje gasom privremeno prekinuto u delovima grada kao rezultat napada.

U odvojenom napadu na stambenu zgradu u Teheranu poginulo je 13 ljudi.

Iran: Ovo je simbol Trampovog ludila

Prvi potpredsednik Irana Mohamed Reza Aref oštro je reagovao na napad, nazvavši ga „simbolom Trampovog ludila i neznanja“.

- On ne razume da iransko znanje nije u betonu koji se može uništiti bombama. Prava tvrđava je volja naših profesora i elita - rekao je Aref.

- Ne mogu srušiti ovu tvrđavu - dodao je.

SAD još nisu preuzele odgovornost za napad.

Univerziteti sve više meta

Nekoliko iranskih univerziteta je pogođeno od početka rata, uključujući Teheranski univerzitet nauke i tehnologije i Univerzitet Šahid Behešti, što dodatno izaziva zabrinutost zbog širenja napada na civilnu i obrazovnu infrastrukturu.

