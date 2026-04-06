Svet

POGOĐEN TEHERANSKI UNIVERZITET Iran: To je simbol Trampovog ludila

P. Đurđević

06. 04. 2026. u 10:41

VAZDUŠNI napad pogodio je Tehnološki univerzitet Šarif u Teheranu, oštetivši tehnološki centar i džamiju u kampusu i ostavivši delove grada bez gasa, izveštava BBC Persian.

Foto: Profimedia

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se širi iznad prestonice, dok su vlasti potvrdile da je snabdevanje gasom privremeno prekinuto u delovima grada kao rezultat napada.

U odvojenom napadu na stambenu zgradu u Teheranu poginulo je 13 ljudi.

Iran: Ovo je simbol Trampovog ludila

Prvi potpredsednik Irana Mohamed Reza Aref oštro je reagovao na napad, nazvavši ga „simbolom Trampovog ludila i neznanja“.

- On ne razume da iransko znanje nije u betonu koji se može uništiti bombama. Prava tvrđava je volja naših profesora i elita - rekao je Aref.

- Ne mogu srušiti ovu tvrđavu - dodao je.

SAD još nisu preuzele odgovornost za napad.

Univerziteti sve više meta

Nekoliko iranskih univerziteta je pogođeno od početka rata, uključujući Teheranski univerzitet nauke i tehnologije i Univerzitet Šahid Behešti, što dodatno izaziva zabrinutost zbog širenja napada na civilnu i obrazovnu infrastrukturu.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
INTER BEŽI, A ONI SE BORE: Napoli i Milan jure zaostatak za vodećim neroazurima

INTER BEŽI, A ONI SE BORE: Napoli i Milan jure zaostatak za vodećim "neroazurima"