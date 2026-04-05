Svet

NATO JE „TIGAR OD PAPIRA“ Tramp: Putin ga se uopšte ne plaši

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 04. 2026. u 21:33

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je u intervjuu za zapadne medije da je „testirao“ zemlje NATO kada ih je pozvao da se uključe u sukob sa Iranom. Njegove reči prenela je na mreži X novinarka Rejčel Skot.

НАТО ЈЕ „ТИГАР ОД ПАПИРА“ Трамп: Путин га се уопште не плаши

Šef Bele kuće naglasio je da mu pomoć saveznika nije bila potrebna, već da je želeo da proveri njihovu reakciju.

-Oni su papirni tigar, nemaju brodove, nemaju ništa, i predsednik Rusije Vladimir Putin ih se uopšte ne plaši, rekao je Tramp.

Ranije je američki predsednik izjavio da oseća nezadovoljstvo NATO-om zbog, kako je naveo, nedovoljne podrške saveznika tokom vojne operacije protiv Irana, i dodao da „ozbiljno razmatra“ mogućnost izlaska Sjedinjenih Država iz Severnoatlantskog saveza.

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

