NATO JE „TIGAR OD PAPIRA“ Tramp: Putin ga se uopšte ne plaši
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je u intervjuu za zapadne medije da je „testirao“ zemlje NATO kada ih je pozvao da se uključe u sukob sa Iranom. Njegove reči prenela je na mreži X novinarka Rejčel Skot.
Šef Bele kuće naglasio je da mu pomoć saveznika nije bila potrebna, već da je želeo da proveri njihovu reakciju.
-Oni su papirni tigar, nemaju brodove, nemaju ništa, i predsednik Rusije Vladimir Putin ih se uopšte ne plaši, rekao je Tramp.
Ranije je američki predsednik izjavio da oseća nezadovoljstvo NATO-om zbog, kako je naveo, nedovoljne podrške saveznika tokom vojne operacije protiv Irana, i dodao da „ozbiljno razmatra“ mogućnost izlaska Sjedinjenih Država iz Severnoatlantskog saveza.
