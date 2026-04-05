NATO JE „TIGAR OD PAPIRA“ Tramp: Putin ga se uopšte ne plaši

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je u intervjuu za zapadne medije da je „testirao“ zemlje NATO kada ih je pozvao da se uključe u sukob sa Iranom. Njegove reči prenela je na mreži X novinarka Rejčel Skot.

Šef Bele kuće naglasio je da mu pomoć saveznika nije bila potrebna, već da je želeo da proveri njihovu reakciju.

-Oni su papirni tigar, nemaju brodove, nemaju ništa, i predsednik Rusije Vladimir Putin ih se uopšte ne plaši, rekao je Tramp.

Ranije je američki predsednik izjavio da oseća nezadovoljstvo NATO-om zbog, kako je naveo, nedovoljne podrške saveznika tokom vojne operacije protiv Irana, i dodao da „ozbiljno razmatra“ mogućnost izlaska Sjedinjenih Država iz Severnoatlantskog saveza.

